Copa Libertadores 2025 hoy: Los partidos y dónde ver en vivo

La Copa Libertadores 2025 define hoy los primeros tres boletos a los cuartos de final: Vélez Sarsfield vs. Fortaleza, Racing vs. Peñarol y São Paulo vs. Atlético Nacional.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 07:51
El paraguayo Damián Bobadilla, futbolista de São Paulo, disputa el balón en un partido frente a Atlético Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Colombia.
La Copa Libertadores 2025 define hoy a los primeros tres clasificados a los cuartos de final. Vélez Sarsfield, Fortaleza de Adam Bareiro, Racing de Richard Sánchez, Peñarol de Héctor Villalba, São Paulo de Damián Bobadilla y Atlético Nacional buscan el boleto a la serie de los 8 mejores. Cerro Porteño y Libertad jugarán el miércoles y el jueves respectivamente.

Las tres llaves están abiertas: en los enfrentamientos de ida, el Leão do Pici de Bareiro y el Fortín de Guillermo Barros Schelotto, ex entrenador de la selección de Paraguay, empataron 0-0 en Fortaleza; el Carbonero de Villalba superó 1-0 a la Academia de Sánchez en Montevideo y, el Verdolaga y el Tricolor paulista igualaron sin goles en Medellín.

Los jugadores de Peñarol celebran un gol en el partido frente a Racing de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, Uruguay.
Copa Libertadores 2025: Partidos, estadios y horarios

La agenda comienza con Vélez Sarsfield y Fortaleza de Adam Bareiro a las 19:00, hora de Paraguay, en el José Amalfitani de Buenos Aires. Por su lado, Racing de Richard Sánchez y Peñarol de Héctor Villalba juegan a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda y a la misma hora, São Paulo de Damián Bobadilla y Atlético Nacional, en el Morumbí de São Paulo.

Copa Libertadores 2025: Dónde ver los partidos de hoy

Vélez Sarsfield vs. Fortaleza: ESPN 2

Racing vs. Peñarol: ESPN 5

São Paulo vs. Atlético Nacional: ESPN

