Gol de Milton Maciel para el Antigua de Guatemala

Milton Maciel, de 25 años, surgido en Guaraní, registra dos goles en tres partidos con el Antigua guatemalteco, al que se unió recientemente tras desvincularse de la Universidad Católica de Quito.
Lea más: Doblete del Chila Clar en Brasil
Cumplidas cinco rondas del campeonato chapín, el Mixco lidera la clasificación, con 13 puntos. El Antigua se encuentra en la cuarta posición entre 12 clubes competidores, con nueve unidades cosechadas, con una campaña de tres victorias y dos derrotas.
En nuestro medio, Maciel militó además en Guaireña, Resistencia y Trinidense. En Ecuador defendió los colores de Técnico Universitario de Ambato y Universidad Católica.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy