Gol de Milton Maciel para el Antigua de Guatemala

El paraguayo Milton Maciel anotó el fin de semana un gol para el Antigua, que perdió como visitante por 3-2 contra el autora, por la quinta ronda de la Liga Nacional de Guatemala.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 17:01
Milton Marcelo Maciel Brítez, futbolista paraguayo del Antigua de Guatemala.
Milton Maciel, de 25 años, surgido en Guaraní, registra dos goles en tres partidos con el Antigua guatemalteco, al que se unió recientemente tras desvincularse de la Universidad Católica de Quito.

Cumplidas cinco rondas del campeonato chapín, el Mixco lidera la clasificación, con 13 puntos. El Antigua se encuentra en la cuarta posición entre 12 clubes competidores, con nueve unidades cosechadas, con una campaña de tres victorias y dos derrotas.

En nuestro medio, Maciel militó además en Guaireña, Resistencia y Trinidense. En Ecuador defendió los colores de Técnico Universitario de Ambato y Universidad Católica.

