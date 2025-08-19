Fútbol

Doblete del Chila Clar para Chapecoense

El paraguayo Walter David Clar, de 30 años, anotó el domingo los goles con los que el Chapecoense le ganó 2-0 al Paysandú, afirmándose a la zona de ascenso al Brasileirão A. En el elenco perdedor fue titular Jorge Benítez, el popular Conejo.

18 de agosto de 2025 - 16:32
Walter David Clar Fritz se despachó con dos goles para la victoria del Chapecoense contra Paysandú, por la Serie B de Brasil.
La aparición goleadora de Walter Clar, apodado Chila, fue sorprendente. En el Arena Condá de Chapecó (Santa Catarina), el deportista de Pirapó, que se desempeña como lateral-volante por izquierda, sorprendió con sus conquistas producidas en los minutos 20 y 56 para la victoria de Chapecoense 2-0 contra el Paysandú, de Belem do Pará.

Clar, surgido profesionalmente en Olimpia, cumple su segunda temporada en Chapecoense, con una producción de seis tantos en 36 juegos en este 2025. El año pasado tuvo nueve apariciones, con una conquista.

Cumplidas 22 rondas del Brasileirão B, que otorga cuatro plazas a la división superior, Coritiba (42 puntos), Goiás (41), Chapecoense (37) y Novorizontino (34) se encuentran en la zona de ascenso.

