Doblete del Chila Clar para Chapecoense

La aparición goleadora de Walter Clar, apodado Chila, fue sorprendente. En el Arena Condá de Chapecó (Santa Catarina), el deportista de Pirapó, que se desempeña como lateral-volante por izquierda, sorprendió con sus conquistas producidas en los minutos 20 y 56 para la victoria de Chapecoense 2-0 contra el Paysandú, de Belem do Pará.

Clar, surgido profesionalmente en Olimpia, cumple su segunda temporada en Chapecoense, con una producción de seis tantos en 36 juegos en este 2025. El año pasado tuvo nueve apariciones, con una conquista.

Cumplidas 22 rondas del Brasileirão B, que otorga cuatro plazas a la división superior, Coritiba (42 puntos), Goiás (41), Chapecoense (37) y Novorizontino (34) se encuentran en la zona de ascenso.

