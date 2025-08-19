Paraguayo Bogarín anota en milagroso empate del Querétaro

Con dos goles del argentino Lucas Ocampos, Monterrey venció 3-2 al Mazatlán el domingo en el partido que cerró la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano y alcanzó al Pachuca en el liderato.

Los Rayados llegaron a 12 puntos y el Mazatlán quedó con cinco.

Antes, en el estadio La Corregidora, con dos goles en tiempo de compensación, el Querétaro le arrancó un dramático empate 3-3 al Atlas.

Al minuto 9, el Atlas cobró un tiro de esquina por izquierda a primer palo y con un segundo cabezazo muy cerca del arco, el delantero argentino Gustavo del Prete marcó el 1-0.

Pablo Barrera igualó 1-1 para los Gallos Blancos al 58 con un penalti que cobró hacia el ángulo inferior izquierdo del portero colombiano Camilo Vargas.

Al 69, Camilo Vargas lanzó desde su área un largo pelotazo que llegó al último cuarto del campo para Uros Djurdjevic. Sin presión, el atacante montenegrino entró al área queretana y firmó el 2-1 para el Atlas con un suave toque frente al guardameta Guillermo Allison.

El 3-1 fue obra de Adrián Mora con un testarazo en el área chica tras un tiro de esquina al 76. En tiempo de compensación, al 94, el delantero paraguayo Rodrigo Bogarín hizo el 3-2 con un testarazo.

Y cuatro minutos después, el mediocampista argentino Lucas Rodríguez estiró la pierna izquierda frente a Vargas para rematar y sentenciar el 3-3 definitivo.

Con este empate, el Atlas llegó a cinco unidades, mientras que los Gallos Blancos consiguieron su primer punto pero siguen en el fondo de la clasificación. AFP