Libertad, por un golpe “millonario” en la Copa

El campeón del fútbol paraguay, Libertad, va por un golpe “millonario” frente a un adversario de fuste como River Plate, candidato a quedarse con la serie, luego del empate de la semana pasada en el barrio Las Mercedes de Asunción.

El Guma tendrá que encarar el duelo con la máxima atención, para cerrar espacios y aprovechar los ataques, que probablemente no sean frecuentes.

En el choque de ida, el conjunto repollero demostró una imagen combativa, compitiendo de gran manera en el primer tiempo, siendo superado en dinámica en el segundo.

Si bien los penales podrían ser una alternativa como puente de clasificación, el desempate con los lanzamientos desde los 12 pasos podría igualmente ser vidrioso.

El veterano Martín Silva (42 años) tenía la imagen de ser un arquero no apto para la tanda penalera, hasta que una buena actuación suya desde el “manchón blanco” le dio el título de la Copa Paraguay al club albinegro en 2023 contra Trinidense.

Salvo algún inconveniente de último momento, el equipo liberteño sería el mismo con relación al choque de ida. Una de las principales cartas en ataque es Lorenzo Melgarejo. El punta de lanza será Gustavo Aguilar, quien a su juego característico le agregó sacrificio.

El clasificado medirá en cuartos probablemente al Palmeiras, que este jueves recibe a Universitario de Deportes, después de haber goleado en Lima por 4-0.