Libertad: A Buenos Aires, por la hazaña

Libertad, vigente campeón del fútbol paraguayo, buscará la hazaña en el vecino país después del empate de la semana pasada en La Huerta 0-0.
El Guma deberá actuar con inteligencia en busca del resultado positivo que le brinde el salto a la siguiente fase. Una propuesta de golpe por golpe contra un rival fuerte quizás no le alcance.
El plantel que dirige Sergio Aquino entrenará en Tuyucuá a las 9:30. El traslado aéreo está fijado a las 16:30 y la llegada a destino está estimada para las 18:20. El hotel Intercontinental albergará a la comitiva.
En cuanto a la formación, es altamente probable que Libertad repita el equipo del primer encuentro contra los millonarios, integrado por: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera y Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.
El “match” contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encargado del VAR será su compatriota Christian Ferreyra.
El clasificado lidiará en cuartos con el vencedor de Palmeiras y Universitario de Deportes. La serie está prácticamente cerrada luego de la victoria de los brasileños en Lima por 4-0.