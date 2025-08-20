Libertadores: Palmeiras, con Gómez y sin “Amiguito”

En su primer encuentro, un gol de Vitor Roque hizo que el conjunto del portugués Abel Ferreira, el Palmeiras, terminase los primeros 45 minutos con una contundente victoria por 3-0 contra Universitario de Deportes, en el Monumental de Lima.

Lea más: Fábio, el futbolista con más partidos

El último clavo llegó en el segundo tiempo, cuando José Manuel “el Flaco’”López marcó el cuarto gol, sentenciando el marcador ante un rival que parecía rendido.

Para el duelo de este jueves, el entrenador portugués podrá optar por situar en el campo a algunos suplentes para permitir que los titulares descansen, tras haber jugado el domingo contra Botafogo por el campeonato Brasileño, en el que está segundo, con 39 puntos y dos partidos menos. Por ello, la alineación podría contar con nombres como Luighi en lugar de Vitor Roque o el uruguayo Facu Torres en lugar de Maurício, dos cambios que Ferreira ya efectuó sobre el final del partido de ida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pase a cuartos de final daría un poco de aire al cuerpo técnico y la directiva del Verdão, que viene atravesando un mes de tensiones con la hinchada, que han manifestado su descontento con el desempeño del equipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del otro lado, Universitario precisa de sus titulares, la mente fría ante la posibilidad de un estadio abarrotado de palmeirenses y casi un milagro que lo deposite en esta instancia del torneo continental tras quince años.

La U acarrea dos malas noticias que opacan su ánimo para este encuentro. A la ausencia del central paraguayo William Riveros, que fue expulsado en la ida y deberá cumplir con una fecha de suspensión, se le suma la del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras.

El ganador de este partido se cruzará en cuartos con el vencedor de la llave entre River Plate y Libertad, que se enfrentarán el jueves en Buenos Aires tras empatar sin goles en el partido de ida en Asunción.

La formación probable de Palmeiras está compuesta por: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, José Manuel López, Facundo Torres, Felipe Anderson y Luighi. EFE