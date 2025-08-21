Clausura #9: Acción en La Visera con Nacional-Tembetary

Un choque entre Nacional y Atlético Tembetary, que tiene como claro favorito al equipo tricolor, que cumple una buena campaña con relación a los nómadas, que están prácticamente sentenciados a descenso a la División Intermedia.

La Academia viene de vencer por 2-0 a Trinidense, mientras que “Tembe” de lograr su primer punto en el torneo (de 24 posibles), con el empate con 2 de Mayo.

En principio, el entrenador tricolor, Pedro Antonio Sarabia, presentará la misma formación ganadora, salvo algún inconveniente de último momento.

Los rojiverdes, conducidos técnicamente por el luqueño Luis Fernando Escobar, tendrán dos cambios obligados, uno por suspensión y otro por lesión.

El puesto de Rolando García Guerreño, expulsado tras un altercado con su compañero Tomás Canteros durante el choque contra el Gallo norteño, sería ocupado por el argentino Nicolás Marotta, mientras que por Víctor Barrios, que se encuentra bajo cuidado médico, ingresaría el joven Orlin Daniel Barreto.

La ronda tendrá continuidad el sábado, con dos partidos. Para el domingo están fijados otros dos encuentros, con los grandes, Olimpia y Cerro Porteño, en acción, en Juan León Mallorquín y Asunción, respectivamente. El cierre será el lunes con un duelo prometedor entre Libertad y Guaraní, en La Huerta.