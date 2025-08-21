San Lorenzo vence a Guaireña de remontada

Sin margen de error, el Sportivo San Lorenzo afrontó en casa un duro partido contra el ascendente Guaireña FC, al que derrotó a duras penas por 2-1 en la Ciudad Universitaria, registrando el tanto del desnivel en tiempo adicional.

Lea más: Capiatá se aproxima a puestos de ascenso

El equipo visitante se puso al frente en el marcador a través de Willian Riquelme, uno de los mejores futbolistas de la División Intermedia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el segundo tiempo empató el Rayadito y se complicó Guaireña con un expulsión. Cerca del cierre se produjo la explosión de júbilo de la afición local que acudió en buen número al recinto sanlorenzano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A continuación, los datos del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, con algunos atletas que no están ubicados en sus verdaderos puestos.

Estadio: Gunther Vögel. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Carlos Sánchez y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

San Lorenzo: Federico Cristóforo; Joel Jiménez, Hugo González, Teodoro Paredes y Maximiliano García (82’ Pablo Aveiro); Miguel Samudio, Héctor Villamayor (56’ Diego Álvarez), Aldo Quiñónez y Antonio Oviedo (78’ Matías Agüero); José Barrios (56’ Fabián Ovejero) y Axel Galeano (56’ José Duarte). D.T.: Sergio Orteman.

Guaireña: Marcos Giménez; Francisco Parra, Hugo Portillo, Esteban Samudio y Elías Brítez (87’ Juan Balbuena); Cornelio González, Axel Loncharich, Rosalino Toledo y Aarón Monges (82’ Orlando Benítez); Antonio Marín y Willian Riquelme (70’ Cristian Paredes). D.T.: Rolando Chilavert.

Goles: 38’ Willian Riquelme (G); 61’ Fabián Ovejero y 93’ José Duarte (SL). Amonestados: 24’ Francisco Parra, 44’ Cornelio González, 83’ Elías Brítez y 85’ Marcos Giménez (G); 65’ Diego Álvarez y 94’ José Duarte (SL). Expulsado: 63’ Cornelio González (G), por doble amonestación.