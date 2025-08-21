Olimpia, por reencauzar el rumbo

El entrenador de Olimpia, Ramón Ángel Díaz, desea consolidar el equipo presentado en el clásico blanco y negro contra Libertad (0-0), dándole un mayor vuelo futbolístico, ya que el nivel actual no da para mejorar la campaña.

En medio de la fase negativa franjeada, la aparición del arquero Facundo Insfrán constituye una agradable sorpresa. El chico agradeció la confianza brindada por los referentes del grupo y espera consolidarse en Primera en un puesto en el que los atletas tardan un tiempo mayor para alcanzar madurez.

La práctica de este viernes, a desarrollarse en la Villa de Fernando de la Mora, servirá para la definición del elenco. El viaje al Alto Paraná está marcado para mañana.

Este año, el Decano aún no pudo vencer a General Caballero, contra el cual mantuvo una imbatibilidad hasta la segunda rueda del Apertura. El partido de la primera terminó 1-1 y el de la segunda 3-0 a favor de los rojos.

