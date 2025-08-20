Capiatá se aproxima a los puestos de ascenso

Con goles extranjeros, Deportivo Capiatá le ganó por 2-0 a Guaraní de Fram, por la 23ª fecha de la División Intermedia.

Luego de un discreto primer tiempo, el Escobero marcó la diferencia en el segundo con los tantos del brasileño Gustavo de Lira y del maliense Dramane Diarra, para quedar a dos puntos del 12 de Junio de Villa Hayes y a cuatro del líder Rubio Ñu, a falta de siete rondas para el cierre de la competición, que otorga dos plazas al circuito superior.

El Cacique frameño, que compite por primera vez en la Intermedia, está a punto de retornar a las competencias de la Unión del Fútbol del Interior, debido a su mala campaña.

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Jesús Alcaraz y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

Guaraní de Fram: José Aquino Allente; Ivo Parzajuk, Alan Ledesma (81’ Ángel González), Hugo Espínola y Bruno Díaz (72’ Dylan Duarte); José Vera (46’ Enrique Balbuena), Marcos Riveros, Enrique Araújo (46’ Fernando Viveros) y Pedro González; Rodrigo Arévalo y Jorge Núñez (78’ Martín Aranda). D.T.: Roberto Torres.

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo (85’ Fabricio García), Fernando Arce, Carlos Montiel y Éver Cáceres; Héctor Lezcano (57’ Gustavo de Lira), Justo Figueredo, Alexis Verdún (72’ Felipe Ferro) y Juan Garay; Orlando Bogado (72’ Dramane Diarra) y Carlos Delgado (85’ Alexis Acuña). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 66’ Gustavo de Lira y 95’ Dramane Diarra (C). Amonestados: 84’ Pedro González (GF) y 85’ Carlos Delgado (C).