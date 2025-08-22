La conexión ex Olimpia para el gol de Libertad vs. River Plate

Libertad dijo adiós a la Copa Libertadores 2025 luego de igualar 1-1 en el global y perder 3-1 por penales ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires. El Gumarelo remontó el 0-1 de Sebastián Driussi antes de finalizar la etapa inicial, jugó gran parte del segundo tiempo con uno más, generó la mejores ocasiones, pero no pudo anotar y terminó cediendo en la tanda.
Lea más: Marcelo Gallardo: “Robert Rojas nos viene a hacer el gol también...”
Robert Rojas fue el autor del empate del Repollero. El gol del defensor no solo generó la reacción de los aficionados del Millonario y del propio Marcelo Gallardo por la ley del ex sino que también, de los hinchas de Olimpia, que reaccionaron a la definición. ¿Por qué? El centro fue de Hugo Fernández, otro con pasado en el Decano, que fichó este año por el conjunto de Tuyucuá.