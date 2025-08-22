Libertad

La conexión ex Olimpia para el gol de Libertad vs. River Plate

Libertad quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025: el Gumarelo, que empató 1-1 en los noventa minutos, perdió 3-1 por penales contra River Plate en el Monumental.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 10:49
El paraguayo Robert Rojas (d), futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
El paraguayo Robert Rojas, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina. 011821+0000 JUAN MABROMATA

Libertad dijo adiós a la Copa Libertadores 2025 luego de igualar 1-1 en el global y perder 3-1 por penales ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires. El Gumarelo remontó el 0-1 de Sebastián Driussi antes de finalizar la etapa inicial, jugó gran parte del segundo tiempo con uno más, generó la mejores ocasiones, pero no pudo anotar y terminó cediendo en la tanda.

Robert Rojas fue el autor del empate del Repollero. El gol del defensor no solo generó la reacción de los aficionados del Millonario y del propio Marcelo Gallardo por la ley del ex sino que también, de los hinchas de Olimpia, que reaccionaron a la definición. ¿Por qué? El centro fue de Hugo Fernández, otro con pasado en el Decano, que fichó este año por el conjunto de Tuyucuá.

Los Hinchas de Olimpia en el gol de Robert Rojas

Centro de Hugo Fernández y gol de Robert Rojas

