La conexión ex Olimpia para el gol de Libertad vs. River Plate

Libertad dijo adiós a la Copa Libertadores 2025 luego de igualar 1-1 en el global y perder 3-1 por penales ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires. El Gumarelo remontó el 0-1 de Sebastián Driussi antes de finalizar la etapa inicial, jugó gran parte del segundo tiempo con uno más, generó la mejores ocasiones, pero no pudo anotar y terminó cediendo en la tanda.

Lea más: Marcelo Gallardo: “Robert Rojas nos viene a hacer el gol también...”

Robert Rojas fue el autor del empate del Repollero. El gol del defensor no solo generó la reacción de los aficionados del Millonario y del propio Marcelo Gallardo por la ley del ex sino que también, de los hinchas de Olimpia, que reaccionaron a la definición. ¿Por qué? El centro fue de Hugo Fernández, otro con pasado en el Decano, que fichó este año por el conjunto de Tuyucuá.

Los Hinchas de Olimpia en el gol de Robert Rojas

Centro de Hugo Fernández y gol de cabeza de Robert Rojas.



Los hinchas de Olimpia:



🔴EN VIVO https://t.co/0HxnFHYGGtpic.twitter.com/ERB4mtjIWA — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 22, 2025

Centro de Hugo Fernández y gol de Robert Rojas