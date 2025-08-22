Libertad

Marcelo Gallardo: “Robert Rojas nos viene a hacer el gol...”

River Plate sufrió para eliminar a Libertad y clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Millonario, con Matías Galarza ingresando en el segundo tiempo, derrotó al Gumarelo por penales.

Por Darío Ibarra
22 de agosto de 2025 - 10:50
El argentino Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en el partido frente a Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
El argentino Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en el partido frente a Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina. Juan Ignacio Roncoroni

River Plate accedió a los cuartos de final de la Copa Libertadores eliminando a Libertad en penales. El Millonario y el Gumarelo empataron 1-1 en la vuelta de octavos (0-0 en la ida) con goles de Sebastián Driussi y Robert Rojas. El defensor cumplió con la ley del ex con un cabezazo luego de un tiro de esquina, emparejando el encuentro antes de finalizar la etapa inicial.

Lea más: “Me voy muy dolido porque el rival no fue superior a nosotros”

A los 52 minutos, ya en el segundo período, el local sufrió la expulsión por doble amarilla de Giuliano Galoppo y desde entonces, sufrió para aguantar el resultado y llevar la definición a los penales. “Donde todo era oscuro en el segundo tiempo para nosotros, se hizo algo que nos iluminó. Cayó la moneda para este lado y no está mal que eso pase”, expresó Marcelo Gallardo.

“Robert Rojas nos viene a hacer el gol”

Gallardo mencionó que “parecía que todo iba a salir mal” y apuntó al tanto de Rojas, quien fue dirigido por el argentino en el club argentino entre 2018 y 2023. “Parecía que todo iba a salir mal. El gol de pelota parada que no marcamos correctamente. Robert Rojas nos viene a hacer el gol también”, señaló el entrenador de 49 años con relación al ex Olimpia.

Lea más: Mundial de Clubes 2029: ¿En qué posición están los paraguayos?

“En algunos momentos hay que sufrir”

“En algunos momentos hay que sufrir. Y si era la noche para sufrir, y terminar como terminamos, bienvenida sea esta noche”, finalizó el DT en referencia a las situaciones que desperdició el Repollero en el segundo período y a la tanda, vía por la que no triunfaba desde 2019: fue eliminado por penales en ocho ocasiones consecutivas (5 con Marcelo Gallardo y 3 con Martín Demichelis).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado