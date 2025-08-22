River Plate accedió a los cuartos de final de la Copa Libertadores eliminando a Libertad en penales. El Millonario y el Gumarelo empataron 1-1 en la vuelta de octavos (0-0 en la ida) con goles de Sebastián Driussi y Robert Rojas. El defensor cumplió con la ley del ex con un cabezazo luego de un tiro de esquina, emparejando el encuentro antes de finalizar la etapa inicial.

A los 52 minutos, ya en el segundo período, el local sufrió la expulsión por doble amarilla de Giuliano Galoppo y desde entonces, sufrió para aguantar el resultado y llevar la definición a los penales. “Donde todo era oscuro en el segundo tiempo para nosotros, se hizo algo que nos iluminó. Cayó la moneda para este lado y no está mal que eso pase”, expresó Marcelo Gallardo.

“Robert Rojas nos viene a hacer el gol”

Gallardo mencionó que “parecía que todo iba a salir mal” y apuntó al tanto de Rojas, quien fue dirigido por el argentino en el club argentino entre 2018 y 2023. “Parecía que todo iba a salir mal. El gol de pelota parada que no marcamos correctamente. Robert Rojas nos viene a hacer el gol también”, señaló el entrenador de 49 años con relación al ex Olimpia.

“En algunos momentos hay que sufrir”

“En algunos momentos hay que sufrir. Y si era la noche para sufrir, y terminar como terminamos, bienvenida sea esta noche”, finalizó el DT en referencia a las situaciones que desperdició el Repollero en el segundo período y a la tanda, vía por la que no triunfaba desde 2019: fue eliminado por penales en ocho ocasiones consecutivas (5 con Marcelo Gallardo y 3 con Martín Demichelis).

