Águila de Maurito rompe el hielo de la fecha 7 salvadoreña

El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) expondrá este fin de semana su liderato ante el Alianza, vigente campeón de la Liga salvadoreña y que busca lavarse las heridas de sus reciente derrota en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El FAS es líder con 16 puntos, los mismos que el Luis Ángel Firpo, pero con mejor cuota goleadora.

El Firpo recibirá en casa al Platense, que es noveno con 4 unidades y busca escalar en la tabla de posiciones en esta séptima jornada.

El Águila, tercero con 11 puntos, que cuenta con el atacante paraguayo Maurito Caballero, recibirá al debutante de Primera División y dueño del sótano con 3 enteros, Zacatecoluca.

El Cacahuatique recibirá en su casa al Isidro Metapán, mientras que el Municipal Limeño le dará la bienvenida al Fuerte San Francisco. También, el Inter FA y el Hércules, ambos recién llegados a la Primera División, medirán fuerzas.

Metapán es quinto con 8 puntos y el Cacahuatique es sexto con 7 enteros, el Limeño se ubica en la décima plaza con 4 unidades y el Fuerte San Francisco es séptimo con 6. El Inter FA ocupa la undécima posición con 4 enteros y el Hércules es octavo con 5 unidades.

La batalla por la clasificación de goleadores la encabeza el brasileño Yan Maciel (FAS) con 5 tantos y lo sigue de cerca el ariete Styven Vásquez (Firpo) con 4. Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos que queden en las primeras 8 posiciones avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único. Programa de la 7:

Sábado 23: Águila-Zacatecoluca, Luis Ángel Firpo-Platense, Inter FA-Hércules.

Domingo 24: FAS-Alianza, Cacahuatique-Isidro Metapán y Municipal Limeño-Fuerte San Francisco. EFE