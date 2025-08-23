Maurito Caballero le da el triunfo al Águila

Dos goles en cuatro partidos, la marca en la Liga de Maurito Caballero con el Águila de El Salvador, que este sábado derrotó en condición de local al Zacatecoluca 1-0.

El atacante, de 30 años, desniveló la balanza al minuto 81. Su primera conversión había sido contra el Hércules, en el triunfo de su conjunto por 2-1.

A falta de los demás encuentros de la séptima fecha, Águila llegó a 14 puntos y se encuentra a dos de los líderes, que son FAS y Firpo.

Maurito también lleva registrado una anotación en la Copa Centroamericana, marcada a Olimpia de Honduras (2-2).

