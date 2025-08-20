Mauro Caballero anota de taco en la Copa Concacaf

En su estadio de San Miguel, las “Águilas” se pusieron en ventaja gracias al tanto del atacante paraguayo de 30 años, quien remató de taco tras la salida de un tiro de esquina para poner el 2-1 transitorio en el minuto 72.

Minutos después la visita logró el empate, un resultado que complica la clasificación del equipo salvadoreño.

* Caballero, hijo del recordado exgoleador de Olimpia Mauro Antonio, logró su tercer tanto en la Copa y el cuarto con la casaca del CD Águila en cuatro partidos disputados.* En la Copa Centroamericana de la Concacaf, las “Águilas” suman 4 puntos y están terceros en el Grupo D, que es liderado por el Club Xelajú de Guatemala (9 puntos), donde juega el goleador paraguayo Pedro Báez. Olimpia tiene 7 unidades.

* Solo los dos primeros avanzan a la siguiente fase.

En la cuarta y última fecha (27 de agosto), CD Águila visitará al Real Estelí FC de Nicaragua (0 puntos) mientras que Olimpia será local ante el Xelajú, que ya está clasificado.

En el torneo de la Liga de El Salvandor, Águila venció 2-1 a Municipal Limeño y ocupa la tercera plaza.