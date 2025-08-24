Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense, el duelo de fondo del domingo

Cerro Porteño y Sportivo Trinidense disputan hoy el encuentro de fondo de la jornada dominical, correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El El Ciclón y la Cruz Amarilla juegan en el estadio La Nueva Olla de Barrio Obrera: comienza a las 18:30 con arbitraje de Carlos Paul Benítez y VAR de Ulises Mereles.

Cerro Porteño y el objetivo de reponerse luego de la eliminación

Tras la dolorosa eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño se ve obligado a concentrarse exclusivamente en los frentes domésticos: el Torneo Clausura y la Copa Paraguay. El Ciclón, dirigido por el argentino Diego Martínez, quien fue fuertemente cuestionado por el rendimiento del equipo en el duelo copero, se mantiene como el único invicto y líder indiscutible de la clasificación. El empate de anoche entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC permitió al Azulgrana mantener una ventaja de tres puntos sobre su más inmediato perseguidor, que ahora es Sportivo Luqueño.

Sportivo Trinidense, por seguir sumando en el acumulativo

Sportivo Trinidense no pierde de vista su gran objetivo: asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026. La Cruz Amarilla, dirigido por José Arrúa, atraviesa un momento clave en el torneo, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por el acumulativo. En su última presentación, sufrió un duro revés en casa frente a Nacional, rival directo en la pelea por la clasificación. Esa derrota permitió que el “Tricolor” acorte la distancia en la tabla a siete puntos, poniendo mayor presión sobre el equipo auriazul. El elenco del barrio Santísima Trinidad se mantiene en la cuarta posición del acumulativo, sitio que por ahora le otorga la última plaza disponible para disputar la máxima competencia continental de clubes.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Marcelino, Jorge Morel y Federico Carrizo; Sergio Araújo y Luis Amarilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Armando Ruiz Díaz, César Benítez, Juan Ángel Vera y Sergio Mendoza; Joel Román, Gustavo Viera, Nelson Gauto, Tomás Rayer; Néstor Camacho y Fernando Romero.