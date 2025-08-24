Juan Sinforiano amplía su marca en Bolivia

El puntero boliviano The Strongest le ganó por 2-1 a Gualberto Villarroel San José, en el estadio Hernando Siles de La Paz.

A los 44 minutos, Fabricio Vásquez adelantó al elenco albiazul. Jhon García igualó a los 47, mientras que Juan Sinforiano Godoy inclinó con su conversión la balanza a favor del conjunto aurinegro al 47.

El delantero guaraní, de 32 años, dio el salto más importante de su carrera esta temporada, tras su destacada actuación en el Independiente Petrolero de Sucre.

Godoy totaliza 11 conquistas en 21 juegos con el The Strongest, que comanda la clasificación con 43 puntos, tres más que el segundo colocado, el Always Ready, del atacante compatriota Héctor Damián Bobadilla.