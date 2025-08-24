Marcelo Palau deja de ser el entrenador de Sportivo 2 de Mayo

Durante su tiempo al mando del Gallo Norteño, Marcelo Palau dirigió un total de 18 encuentros oficiales, con un balance de tres victorias, nueve empates y seis derrotas. Estos resultados reflejan una campaña irregular y la falta de consistencia en el rendimiento del equipo, que por ahora lo deja fuera de los cupos de clasificación a Copa Sudamericana, su principal objetivo en la temporada. En el presente curso, 2 de Mayo acumuló hasta la fecha dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, números que limitaron sus aspiraciones y lo mantienen en la mitad de la tabla.

Tras la salida del estratega uruguayo, el nombre de Felipe Giménez surge como el principal candidato para tomar las riendas del conjunto de Pedro Juan Caballero. El “Gato” Giménez, quien ya logró el ascenso con el equipo norteño y tuvo una excelente campaña en su regreso a la máxima categoría, fue vinculado recientemente como opción para dirigir a Recoleta FC en sustitución de Jorge González Frutos. Se espera que Giménez asuma en los próximos días con la misión de revertir la situación actual del equipo y volver a encaminarlo hacia los puestos de clasificación a torneos internacionales en la tabla acumulativa.