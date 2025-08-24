Rubio Ñu festeja 112 años en la cima

Rubio Ñu lleva tal denominación en homenaje a niños mártires de la batalla de Acosta Ñu, en el Campo Rubio, durante la Guerra de la Triple Alianza. El Laureado tiene su sede en el capitalino barrio Santísima Trinidad.

La institución albiverde de La Arboleda, presidida en la actualidad por Rubén Martín Ruiz Díaz, atraviesa por un dulce presente deportivo, en la cima de las posiciones de la División Intermedia, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo (12 de Junio) y siete con respecto al tercero (Capiatá), a falta de seis rondas para el cierre de la División Intermedia.

