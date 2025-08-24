Fútbol

Rubio Ñu festeja 112 años en la cima

Fundado el 24 de agosto de 1913, Rubio Ñu festeja 112 años de vida institucional en lo más alto de la clasificación de la División Intermedia, con inmejorables posibilidades de retornar a la categoría de Honor, en la que totaliza 26 temporadas de competencia.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 14:01
Participantes de la fiesta aniversario de Rubio Ñu, en La Arboleda de Santísima Trinidad.
Rubio Ñu lleva tal denominación en homenaje a niños mártires de la batalla de Acosta Ñu, en el Campo Rubio, durante la Guerra de la Triple Alianza. El Laureado tiene su sede en el capitalino barrio Santísima Trinidad.

El presidente del club, Rubén Martín Ruiz Díaz, el director técnico Héctor Marecos y demás componentes de la familia ñuense, durante el encuentro por un nuevo aniversario fundacional del Laureado.
La institución albiverde de La Arboleda, presidida en la actualidad por Rubén Martín Ruiz Díaz, atraviesa por un dulce presente deportivo, en la cima de las posiciones de la División Intermedia, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo (12 de Junio) y siete con respecto al tercero (Capiatá), a falta de seis rondas para el cierre de la División Intermedia.

Las damas ñuenses, celebrando el dulce presente deportivo del club, que se encamina a la vuelta a la máxima categoría de nuestro fútbol.
