Trinidense pone la “Cruz” al invicto de Cerro Porteño

El estilo pragmático del “Triqui” se terminó imponiendo

Cerro Porteño inició el partido con buena dinámica, siendo un equipo de corte ofensivo que generaba ocasiones de gol, pero a su vez padecía de una falta de gol evidente, porque los que tendrían que ser finalizadores no pasan por un buen momento. “Totín” Amarilla cumplió otra actuación para el olvido.

De manera temprana, el “Ciclón” inauguró el marcador en una acción que nació en una recuperación de Morel, quien inició la transición con Aliseda. Este transportó y prolongó el avance hacia Amarilla, que buscó con pase rasante a Iturbe, quien fue derribado por César Benítez. La acción, detectada por el VAR, derivó en la sanción de la pena máxima, de la que se encargó “Pachi” Carrizo descolocando a Dufour.

El “Ciclón” seguía con la misma dinámica, pero carecía de pragmatismo, algo que tuvo el “Triqui“, que llegó al tanto de la paridad por la misma vía, luego de un agarrón dentro del área de Riveros a Melgarejo, que también fue sancionado a instancias del VAR. Fernando Romero se encargó de la ejecución con una definición al medio de la portería de Arias.

El azulgrana tenía la izquierda como el flanco predilecto para sus avances, situación que corrigió José Arrúa en la complementaria. En esta, con su habitual pragmatismo, logró controlar el partido y pasó al frente con una didáctica transición que nació en la recuperación de Rayer, quien le arrebató el esférico a “Pachi.” Se conectó con Camacho para luego dejar de cara al gol a Ronaldo Báez, que sometió al portero Arias con una definición cruzada y ajustada.

A cinco minutos de que se cumpla el tiempo reglamentario, Trinidense liquidó el partido con otra cátedra de practicismo colectivo, que nuevamente tuvo su origen en Rayer, el gran movimiento de Arrúa en la complementaria. Aprovechó los huecos, se conectó con Báez por izquierda y metió el centro rasante que Román definió con un zurdazo al ángulo superior.

Diego Martínez: “después de la expulsión, el equipo no pudo sobreponerse”

El entrenador de Cerro Porteño, Diego Hernán Martínez, expresó que les costó reponerse luego de la expulsión de Carrizo. “Tuvimos el control del partido, abrimos el marcador, pudimos haber aumentado la ventaja, no estuvimos finos en esas últimas situaciones. El rival, prácticamente sin patear al arco, tuvo el premio del empate, después de la expulsión y la convalidación del gol, el equipo no pudo sobreponerse”.

El técnico de Trinidense, José Gabriel Arrúa, analizó. “Necesitábamos poblar el medio, en el primer tiempo nos sorprendió el once inicial de Cerro, con “Pachi” Carrizo de doble seis, y entendimos que íbamos a tener espacios, que teníamos que cerrar el circuito, los jugadores entendieron a la perfección. En el segundo tiempo manejamos mejor eso y sabíamos que ellos iban a dejar espacios y aprovechamos las jugadas que tuvimos”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)