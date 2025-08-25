Guaraní acecha la punta

Dominio legendario en Tuyucuá

El encuentro tuvo un inicio bastante enredado, con mucho tráfico en la mitad de la cancha. Libertad intentó tomar el protagonismo de las acciones, pero ante un equipo mecanizado como Guaraní no pudo repetir el nivel demostrado ante River Plate, por el gran desgaste realizado en Buenos Aires, que era evidente en los gumarelos.

El trámite tedioso se extendió hasta la media hora, que fue el momento en el que se inauguró el marcador, con el tanto originado en un pase elevado de Rodríguez que complicó a Espinoza, quien luego de elevar el esférico con la cabeza, perdió el equilibrio en segunda instancia y perdió la posición ante Benítez, el volante metió el centro atrás que terminó castigando Sánchez, con un derechazo de primera.

Antes de que se cerrara la primera mitad, el Legendario duplicó la diferencia desde los doce pasos, en la que Benítez ante un pase filtrado de Rodríguez punteó el esférico para luego recibir la infracción del portero Silva, quien en su desesperada salida se llevó por encima al extremo, infracción que derivó en la pena máxima, que terminó capitalizando Manzur.

En la complementaria, el Legendario tomó el protagonismo y estiró la diferencia, con la anotación que nació en un tiro libre de Manzur, que cayó al primer poste donde con una peinada Ramírez intentó alejar el peligro, pero no hizo otra cosa que dejar de cara al gol al ecuatoriano Sánchez, quien terminó colocando con un zurdazo de primera y cruzado, para llegar al segundo de su cuenta personal.

El Aurinegro seguía con la misma voracidad y, llegando a la hora del partido, hizo abultada la diferencia con una muy buena acción colectiva hilvanada desde la retaguardia, que derivó en la incursión ofensiva de Barbotte, quien ganó por derecha, metió el centro rasante, que tuvo el despeje corto de Ramírez a la posición de Rodríguez, quien recepcionó el esférico y sacó el derechazo que tuvo un leve desvío en Viera para hacer imposible el intento de Silva de evitar el tanto.

El plan, bien ejecutado de Víctor Bernay

El técnico de Guaraní, Víctor Bernay, elogio el trabajo de sus dirigidos. “Sabíamos que si al rival lo dejábamos jugar, tiene mucha jerarquía. Entonces decidimos ir a una presión total para poder evitar ese inicio del ataque y el juego asociado que bien lo hacen, los futbolistas lo han hecho de una muy buena forma, pero también sabíamos que debíamos atacar con intensidad y dinámica para poder encontrar los espacios que necesitábamos”.

El atacante ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez, autor de un doblete, expresó. “Durante la semana hablamos eso, atendimos bien a las indicaciones del profe, que teníamos que presionar, que a ellos no les gusta la presión, eso fue lo que hicimos, cumplimos con un buen trabajo. A nivel personal en los primeros partidos me costó un poco, por la intensidad de juego de acá, pero gracias a mis compañeros y al profe, me he acoplado muy bien