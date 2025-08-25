Fútbol

Libertad vs. Guaraní: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Primera División de Paraguay

Libertad y Guaraní disputan hoy el último partido de la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

25 de agosto de 2025 - 09:01
Álvaro Campuzano (i), jugador de Libertad, domina el balón en un partido frente a Guaraní por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Rogelio Silvino Livieres, en Asunción, Paraguay.
Álvaro Campuzano (i), jugador de Libertad, domina el balón en un partido frente a Guaraní por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Rogelio Silvino Livieres, en Asunción, Paraguay.@CopaDePrimera

Libertad y Guaraní disputan hoy el último partido de la novena fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Sergio Aquino y el Aborigen de Víctor Bernay juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a Nacional por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a Nacional por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Libertad vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Iván Ramírez (9), futbolista de Guaraní, celebra un gol en un partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Iván Ramírez (9), futbolista de Guaraní, celebra un gol en un partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Libertad vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

