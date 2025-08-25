Libertad y Guaraní, el clásico que cierra la fecha 9 del torneo Clausura

Libertad y Guaraní cierran hoy la novena ronda del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo y el Aborigen, en una nueva edición del clásico, juegan a las 18:30 en La Huerta de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de Fernando López y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad, de lleno al campeonato

Libertad quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 y concentra toda la atención al certamen de Liga. El vigente campeón del fútbol paraguayo suma cuatro encuentros sin derrotas, con tres victorias y un empate, y quiere aprovechar la derrota del puntero para recortar diferencias. El Gumarelo de Sergio Aquino está sexto con 12 puntos, a 8 unidades de Cerro Porteño.

Guaraní puede quedar a 1 punto

Guaraní tiene la oportunidad de disminuir a 1 punto al desventaja con el primero de la tabla de posiciones. Por lo tanto, el Aborigen de Víctor Bernay necesita volver al triunfo luego de la derrota frente al líder en la ronda anterior. El Legendario es quinto con 16 unidades, a 4 del Ciclón. Además, puede superar al rival de turno en la tabla acumulativa por la Copa Libertadores 2026.

La formación de Libertad vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Joaquín Bogarín, Hernesto Caballero, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

La formación de Guaraní vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López, Sebastián Zaracho, Alexandro Maidana; Alcides Benítez, Aldo Maíz, Agustín Manzur, Derlis Rodríguez; Jhon Jairo Sánchez e Iván Ramírez.