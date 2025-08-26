Copa Paraguay: Entre “Gallo” y medianoche clasificación del “2″

Encarnación FC hasta el minuto 92 del partido estaba ganando al 2 de Mayo PJC en su mismo estadio, pero en tiempo de adición, el Gallo norteño sacó a relucir lo suyo, en reacción espectacular terminó ganando 2-1 y logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

Lea más: Copa Paraguay: Minga Guazú elimina a Luqueño

Cuando los de sur estaban por dar la sorpresa y “aguar” la reaparición de Felipe Giménez en el banco del equipo del norte, apareció el delantero Rodrigo Ruiz Díaz, quien con golpe de cabeza venció al buen portero Engel Steffen. Entonces pasaron un par de minutos de adición y dos después, tras sacar sobre la raya una pelota de gol el portero rival, apareció en una confusa jugada otro golpe de cabeza y tras pegar en Ayala la pelota tras el autogol fue a la redes y delirio en el campo de juego, en las grades y todo Pedro Juan Caballero.

Mucho mejor arrancó el 2 de Mayo frente al adversario que sacaba la cara por lo de la Intermedia. Incluso al promediar la primera etapa se puso en ventaja con la anotación de Giovanni Sgarrino, pero en la agonía quedó todo. El Gallo enfrentará en octavos a Minga Guazú (UFI), que eliminó a Luqueño.

La cartelera

La semana sigue mañana con:

Silvio Pettirossi vs. Resistencia

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 13:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Víctor Robles.

Humaitá FBC vs. General Caballero JLM

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 16:00.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Luis Onieva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

Pastoreo FC vs. Cerro Porteño

Estadio: Luis Salinas, Itauguá.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.