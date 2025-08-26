Fútbol

Copa Paraguay: Seis partidos, entre hoy y el jueves

Un partido se disputará hoy, tres el mañana y dos el jueves por la tercera fase (llave de 16) de la Copa Paraguay 2025. Cerro Porteño, que tiene como materia pendiente la conquista del evento, se estrena a mitad de semana.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 13:17
El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará este martes el partido entre Encarnación FC y Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, a las 18:30, por la llave de 16 (la anterior a octavos de final) de la Copa Paraguay 2025.
A partir de la tercera fase ingresan en competencia los clubes de la máxima categoría en la Copa Paraguay 2025. El Sportivo Luqueño es el primero en quedar al margen del certamen, al ser eliminado en penales por el Deportivo Minga Guazú, monarca departamental del Alto Parará y representante de la Unión del Fútbol del Interior.

El programa de los enfrentamientos de la semana es el siguiente:

Hoy

Encarnación FC vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Horario: 18:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Christian Sosa y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Mañana

Silvio Pettirossi vs. Resistencia

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 13:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Víctor Robles.

Humaitá FBC vs. General Caballero JLM

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 16:00.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Luis Onieva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

Pastoreo FC vs. Cerro Porteño

Estadio: Luis Salinas, Itauguá.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

Jueves

Benjamín Aceval de Villa Hayes vs. Guaraní

Estadio: Martín Torres (Trinidense).

Horario: 16:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñonez.

24 de Setiembre de Areguá vs. Libertad

Estadio: La Arboleda (Rubio Ñu).

Horario: 18:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Balbuena.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

