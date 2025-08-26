Copa Paraguay: Seis partidos, entre hoy y el jueves

A partir de la tercera fase ingresan en competencia los clubes de la máxima categoría en la Copa Paraguay 2025. El Sportivo Luqueño es el primero en quedar al margen del certamen, al ser eliminado en penales por el Deportivo Minga Guazú, monarca departamental del Alto Parará y representante de la Unión del Fútbol del Interior.
Lea más: Acción en el Río Parapití
El programa de los enfrentamientos de la semana es el siguiente:
Hoy
Encarnación FC vs. Sportivo 2 de Mayo
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estadio: Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
Horario: 18:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Christian Sosa y Derlys González.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
Mañana
Silvio Pettirossi vs. Resistencia
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 13:30.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Víctor Robles.
Humaitá FBC vs. General Caballero JLM
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 16:00.
Árbitro: Carlos Figueredo.
Asistentes: Luis Onieva y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Fabio Villalba.
Pastoreo FC vs. Cerro Porteño
Estadio: Luis Salinas, Itauguá.
Horario: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
Jueves
Benjamín Aceval de Villa Hayes vs. Guaraní
Estadio: Martín Torres (Trinidense).
Horario: 16:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñonez.
24 de Setiembre de Areguá vs. Libertad
Estadio: La Arboleda (Rubio Ñu).
Horario: 18:30.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Balbuena.
Cuarto árbitro: Édgar Galeano.