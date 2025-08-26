Fútbol

El Lanús de Canale amarga al River de Galarza

Lanús, con el paraguayo José María Canale en su defensa, le empató este lunes en el último suspiro 1-1 a River Plate, que tuvo a Matías Galarza en la formación titular, en uno de los cinco encuentros que marcaron el final de la sexta rinda del torneo Clausura del fútbol argentino.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 15:34
Matías Galarza y Marcelino Moreno, en acción, ante la mirada del colombiano Juanfer Quintero.
Matías Galarza y Marcelino Moreno, en acción, ante la mirada del colombiano Juanfer Quintero.Foto Marcelo Carroll

Gonzalo Montiel, al minuto 77, adelantó a River Plate en La Fortaleza y Rodrigo Castillo, al 95, estableció la paridad para Lanús.

El resultado dejó a River líder del Grupo B con 12 unidades y a Lanús, en la quinta posición, dos puntos menos. Los paraguayos José María Canale y Matías Galarza tuvieron un buen rendimiento.

En otro resultado destacado, Vélez Sarsfield se impuso con autoridad a domicilio por 2-0 ante Godoy Cruz con los goles de Mateo Mendoza, en propia meta y Maher Carrizo.

Con este resultado, el Fortín quedó segundo del Grupo B con 11 unidades, al igual que San Lorenzo y con uno más que Lanús, Rosario Central y Deportivo Riestra, que goleó por 3-0 a Sarmiento de Junín.

Por el Grupo A, Estudiantes quedó líder con 12 puntos luego de su triunfo por 1-0 frente a Aldosivi con gol de Leandro González Pírez.

El Pincha quedó un punto por delante de su escolta Barracas Central y con dos de ventaja sobre Huracán y Central Córdoba, que goleó por 3-0 a Belgrano en Córdoba.

Boca Juniors, que el domingo sumó su segunda victoria en fila al vencer por 2-0 en La Bombonera a Banfield, quedó detrás, con nueve unidades. EFE

