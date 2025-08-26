El Lanús de Canale amarga al River de Galarza

Gonzalo Montiel, al minuto 77, adelantó a River Plate en La Fortaleza y Rodrigo Castillo, al 95, estableció la paridad para Lanús.

El resultado dejó a River líder del Grupo B con 12 unidades y a Lanús, en la quinta posición, dos puntos menos. Los paraguayos José María Canale y Matías Galarza tuvieron un buen rendimiento.

En otro resultado destacado, Vélez Sarsfield se impuso con autoridad a domicilio por 2-0 ante Godoy Cruz con los goles de Mateo Mendoza, en propia meta y Maher Carrizo.

Con este resultado, el Fortín quedó segundo del Grupo B con 11 unidades, al igual que San Lorenzo y con uno más que Lanús, Rosario Central y Deportivo Riestra, que goleó por 3-0 a Sarmiento de Junín.

Por el Grupo A, Estudiantes quedó líder con 12 puntos luego de su triunfo por 1-0 frente a Aldosivi con gol de Leandro González Pírez.

El Pincha quedó un punto por delante de su escolta Barracas Central y con dos de ventaja sobre Huracán y Central Córdoba, que goleó por 3-0 a Belgrano en Córdoba.

Boca Juniors, que el domingo sumó su segunda victoria en fila al vencer por 2-0 en La Bombonera a Banfield, quedó detrás, con nueve unidades. EFE