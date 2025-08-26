Flamengo humilla a Vitória, sin Raúl Cáceres

El paraguayo Raúl Cáceres no estuvo relacionado en esta ocasión para el partido del Vitória, pero de todos modos habrá sufrido el baile que le pegó a su equipo el poderoso Flamengo, ganador por 8-0 y líder del Brasileirão.

Los cariocas, dirigidos por Filipe Luis, superaron la marca del São Paulo, que había goleado en setiembre del 2004 al Paysandú por 7-0.

En la vigesimoprimera fecha del torneo, el equipo carioca venció al Vitória, gracias a un triplete de Pedro, dos tantos de Samuel Lino y goles de Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique, totalizando 46 unidades como líder absoluto.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, pieza clave del once titular rojinegro, se convirtió esta noche en el jugador con más cantidad de asistencias en la historia del Brasileirão, con 78 pases a gol. Y uno de los recién llegados del Atlético Madrid, Samuel Lino, ya instalado en el equipo, convirtió dos goles pero además impartió tres asistencias.

En su tercer y último gol de la noche, Pedro rememoró dentro del área rival la característica jugada “elástica” de Ronaldinho y causó el alboroto de un Maracaná abarrotado con más de 60.000 personas.

Flamengo pasa por una buena racha en el torneo local y es uno de los favoritos para quedarse con esta edición de la Copa Libertadores, en la que disputará la instancia de cuartos de final el próximo 18 de setiembre contra el argentino Estudiantes de La Plata. EFE