El paraguayo Romero enfrenta al Olimpia

Xelajú, que tiene en su plantel a los paraguayos Manuel Romero (anunciado de titular) y Pedro Federico Báez (emergente), lidera el grupo con nueve puntos y busca cerrar invicto, mientras que Olimpia necesita un empate para avanzar. El partido está fijado para las 23:00, en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El equipo hondureño aspira a ganar en casa para ser primero, en un duelo crucial en Tegucigalpa.

El club guatemalteco, que dirige Amarini Villatoro, ha sumado tres triunfos al hilo en la competición, anotando nueve goles y recibido solamente uno en contra, con lo que selló anticipadamente su pase a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Villatoro vienen de vencer por 4-1 al Real Estelí de Nicaragua, mientras que el Olimpia de empatar 2-2 con el Águila de El Salvador.

El Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, es segundo en la clasificación, con siete unidades, cosecha de dos triunfos y un empate.

Al conjunto hondureño le basta un empate para asegurar su boleto a la segunda fase, pero según ha dicho Espinel, el objetivo es cerrar la primera como líderes del grupo, venciendo en casa al Xelajú, que hasta ahora ha sido el más contundente del grupo, en el que además compite el Hércules, de El Salvador.

El Real Estelí, con tres unidades, y el Hércules, con cero, ya están eliminados de la Copa Centroamericana 2025.

El Águila, del paraguayo Maurito Caballero, con cuatro enteros, mantiene la esperanza, aunque remota, de ser segundo, para lo que necesitaría que pierda el Olimpia y vencer de visita, por goleada, al Real Estelí. EFE