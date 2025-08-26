Palmeiras goleó 3-0 al Sport Recife con un tanto de Gustavo Gómez

Palmeiras encadenó la tercera victoria en la Serie A de Brasil con un gol de Gustavo Gómez. El futbolista paraguayo convirtió uno de los tres tantos de la goleada 3-0 a Sport Recife por la fecha 21: el capitán del Verdão y de la selección de Paraguay anotó de cabeza el tercero, a los 59 minutos, y festejó por primera vez por Liga en este 2025. José López, a los 14′ y 56′, marcó el 1-0 y 2-0.

El Alviverde de Gómez, con Ramón Sosa ingresando a los 68 minutos por Felipe Anderson, continúa por detrás de Flamengo en la tabla de posiciones: con dos encuentros pendientes, suma 42 y está a 4 unidades del Mengão, que superó 8-0 a Vitoria de Raúl Cáceres (ausente por lesión) en el Maracaná de Río de Janeiro, que también está con un cotejo menos y que lidera con 46.

Gustavo Gómez en la temporada 2025

Gustavo Gómez anotó por primera vez en el Brasilerão 2025 en 15 juegos disputados y llegó a los cuatro tantos en la temporada. En un total de 36 presentaciones con el Verdão, el defensor de 32 años también convirtió 1 en la Copa Libertadores 2025 (es cuarto finalista vs. River Plate), 1 en la Copa de Brasil (eliminado en octavos) y 1 en el Estadual Paulista (vicecampeón).