Copa Brasil: Junior Alonso, en el clásico mineiro

Entre hoy y mañana se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Brasil. Los desquites están fijados para el 10 y 11 de setiembre.
Atlético Mineiro, con la participación de Junior Alonso, recibirá a Cruzeiro, que tiene en su grupo a Mateo Gamarra, pieza de recambio en defensa.
Los enfrentamientos a desarrollarse en la semana son los siguientes:
Hoy, 19:00: Atlético Mineiro-Cruzeiro, en Arena MRV (Belo Horizonte). 21:30: Athletico Paranaense-Corinthians, en Arena da Baixada (Curitiba) y Vasco da Gama-Botafogo, en São Januario (Río de Janeiro).
Mañana, 19:30: Bahía-Fluminense, en Fonte Nova (Salvador).