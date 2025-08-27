Fútbol

Copa Brasil: Junior Alonso, en el clásico mineiro

Este miércoles se abre la fase de cuartos de final de la millonaria Copa Brasil, resaltando el clásico entre el Atlético Mineiro y Cruzeiro, con la participación del paraguayo Junior Alonso en el “Galo”. El compatriota Mateo Gamarra forma parte del plantel azul.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 17:03
Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica (32 años), futbolista paraguayo del Atlético Mineiro.
Entre hoy y mañana se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Brasil. Los desquites están fijados para el 10 y 11 de setiembre.

Atlético Mineiro, con la participación de Junior Alonso, recibirá a Cruzeiro, que tiene en su grupo a Mateo Gamarra, pieza de recambio en defensa.

Los enfrentamientos a desarrollarse en la semana son los siguientes:

Hoy, 19:00: Atlético Mineiro-Cruzeiro, en Arena MRV (Belo Horizonte). 21:30: Athletico Paranaense-Corinthians, en Arena da Baixada (Curitiba) y Vasco da Gama-Botafogo, en São Januario (Río de Janeiro).

Mañana, 19:30: Bahía-Fluminense, en Fonte Nova (Salvador).

