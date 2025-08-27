General Caballero JLM se anota en octavos de final de la Copa Paraguay

A pesar de la diferencia de categoría, el inicio del partido fue un reto para General Caballero. El “león”, consciente de sus limitaciones, cedió el protagonismo y tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja con un penal convertido por Diego Cardozo, tras una falta que él mismo había recibido.

Ante la necesidad de reaccionar, el “Rojo” aceleró el ritmo y logró la paridad. Un error del portero de Humaitá al intentar contener un disparo de Argüello dejó el balón servido a Vega, quien no desaprovechó la oportunidad para marcar el empate.

Posteriormente, con dos contraataques liderados por Aguilera, el equipo de Ka’arendy tomó ventaja de dos goles. El segundo tanto fue obra de Ferreira, y el tercero lo anotó Díaz.

Antes de que finalizara la primera mitad, Óscar González, con un potente cabezazo, le dio a Humaitá una esperanza que rápidamente se desvaneció con el tanto de Roa, que dio tranquilidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy