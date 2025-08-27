Cerro Porteño cumple en su estreno en la Copa Paraguay

Cerro Porteño cumplió en su debut en la Copa Paraguay al vencer hoy por 3-0 a Pastoreo FC, que milita en la División Intermedia, en el duelo celebrado en Itauguá. Superado el primer escollo, el “Ciclón” se instala en los octavos de final del torneo de integración de la APF, instancia en la que aguarda por el ganador del duelo entre Sol de América y Recoleta FC.