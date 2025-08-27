Fútbol

Cerro Porteño cumple en su estreno en la Copa Paraguay

Cerro Porteño cumplió en su debut en la Copa Paraguay al vencer hoy por 3-0 a Pastoreo FC, que milita en la División Intermedia, en el duelo celebrado en Itauguá. Superado el primer escollo, el “Ciclón” se instala en los octavos de final del torneo de integración de la APF, instancia en la que aguarda por el ganador del duelo entre Sol de América y Recoleta FC.

27 de agosto de 2025 - 22:16
Luis “Totín” Amarilla celebra su primer gol con el “Ciclón”, que abrió el marcador en Itauguá. (Foto: @CopaParaguayAPF)
El elenco de Juan Manuel Frutos, ubicado en zona de descenso en la segunda categoría, logró igualar el trámite en la primer mitad ante un “Ciclón” que presentó un mix bastante respetable, al que le costó asumir el rol protagónico.

Muy temprano el elenco azulgrana logró inaugurar el marcador, con el tanto que tuvo su origen en un pase elevado de “Pachi” Carrizo, que Vogado rechazó corto, a la posición de “Totín” Amarilla, quien recepcionó el esférico y de zurda acomodó al costado derecho del arquero Báez.

Cerca del primer cuarto de hora un error de Zárate, en su intento por retroceder el esférico, fue pescado por Bundgaard, quien en zona de impacto fue desacomodado por Pérez, ante eso buscó asistir a Candia, pero “Gatito” con una correcta lectura se quedó con la pelota.

En la etapa complementaria Cerro Porteño aumentó la diferencia con una recuperación alta de Carrizo, quien avanzó unos metros de conectó con Domínguez, quien devolvió al esférico al argentino para que este ejecute el derechazo cruzado al ángulo derecho del guardameta Báez.

Minutos después Marcelino vio la tarjeta roja directa luego de un planchazo al tobillo de Lezcano. De igual forma, el cuadro azulgrana hizo abultada la diferencia en el último cuarto de hora mediante Aliseda, quien aprovechó los espacios para primero eludir al portero y luego definir ajustado al poste derecho.

Detalles del duelo entre Pastoreo FC y Cerro Porteño, disputado en el estadio Luis Salinas de la Ciudad de Itauguá.
