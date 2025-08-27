Guaraní: Estreno en el torneo nacional

El Cacique, Guaraní, es el primer campeón del torneo nacional (la Copa Paraguay), en 2018. Se había adjudicado la corona al vencer en la final a Olimpia, en penales. Enfrenta en la llave de 16 a Benjamín Aceval, que compite en la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol.

Lea más: Último partido de Sergio Aquino en Libertad

Esta será una gran oportunidad para los jugadores del plantel que tienen pocos minutos. El técnico Víctor Bernay dará cabida a los emergentes para el choque contra un rival que compite en la Primera B, la tercera categoría de la APF.

Los componentes del elenco estable serán reservados para el choque del domingo contra General Caballero de Juan León Mallorquín, en La Arboleda, a las 18:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ganador de este match de mitad de semana lidiará en octavos de final con el vencedor del duelo entre Libertad y 24 de Setiembre de Areguá, que se cumple hoy, a las 18:30.