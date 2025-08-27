Sergio Aquino dirige su último partido contra Los Bravos del 24

La dolorosa caída sufrida por Libertad el lunes en casa el pasado lunes contra Guaraní por 4-0 fue la gota que colmó el vaso. Sergio Aquino se despedirá de la conducción técnica contra Los Bravos del 24, aunque seguirá ligado al Guma.
La dirigencia, encabezada por Rubén Di Tore, nombrará al nuevo entrenador en breve. Uno de los candidatos a nivel local es Francisco Arce.
Patito Aquino asumió la conducción en el Guma el 5 de noviembre de 2024, primero como interino y después como fijo, logrando tres trofeos, Copa y Supercopa Paraguay 2024, más el Apertura 2025.
El argentino nacionalizado paraguayo dirigió 46 partidos, con 22 victorias, 17 empates y 7 derrotas. La imagen demostrada en la Libertadores contra River Plate fue positiva, pese a la eliminación, pero el descalabro contra el Cacique resultó doloroso para los fanáticos repolleros.