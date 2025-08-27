Obras en Dos Bocas para la nueva Toldería

Las tareas de excavación continúan en la sede de Guaraní, en Asunción. Los trabajos se cumplen de acuerdo al plazo establecido y la culminación de la obra llevará su tiempo.
La nueva Toldería del Cacique, en Dos Bocas. De acuerdo a la maqueta, las tribunas de cabeceras contarán con doble bandeja y el sector de Preferencias será cubierto, con una especie de visera.
El recinto aurinegro tendrá una capacidad para 15.000 espectadores. Durante los dos años de edificación del coliseo, Guaraní seguirá recorriendo escenarios como lo viene haciendo para oficiar de local. En la actualidad monta carpa en La Arboleda de Rubio Ñu, en Santísima Trinidad.
