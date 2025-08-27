Fútbol

Obras en Dos Bocas para la nueva Toldería

Guaraní divulgó imágenes de los trabajos que se vienen realizando en su sede del capitalino barrio Pinozá para la construcción del nuevo estadio que reemplazará al demolido Rogelio Livieres, que tuvo su emblemático sector tobogán.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 18:20
Hermosa gráfica que contempla la máquina excavadora y el colorido tajy (lapacho) de fondo, en el barrio Pinozá de Asunción, en la sede de Guaraní.
Las tareas de excavación continúan en la sede de Guaraní, en Asunción. Los trabajos se cumplen de acuerdo al plazo establecido y la culminación de la obra llevará su tiempo.

La nueva Toldería del Cacique, en Dos Bocas. De acuerdo a la maqueta, las tribunas de cabeceras contarán con doble bandeja y el sector de Preferencias será cubierto, con una especie de visera.

El recinto aurinegro tendrá una capacidad para 15.000 espectadores. Durante los dos años de edificación del coliseo, Guaraní seguirá recorriendo escenarios como lo viene haciendo para oficiar de local. En la actualidad monta carpa en La Arboleda de Rubio Ñu, en Santísima Trinidad.

