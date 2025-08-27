Tembetary: García Guerreño, una salida cantada

El zaguero central de Atlético Tembetary, Rolando García Guerreño, había sido expulsado por conducta violenta contra su compañero de equipo, Tomás Canteros, mermando el potencial de su equipo.
El experimentado futbolista se unió al club nómada a principios de la temporada, tras militar y descender con Sol de América. Totalizó 11 presentaciones con la casaca rojiverde.
Los atletas involucrados en el hecho se vieron obligados a lanzar un comunicado de disculpas. Sin embargo, el ambiente dejó de ser propicio para la continuidad de García Guerreño, además de la sanción disciplinaria recibida que le impedía estar a las órdenes del técnico Luis Fernando Escobar.
La decisión de rescisión de contrato se dio de común acuerdo, expresó un dirigente, quien señaló que la estructura será mantenida hasta el cierre del ciclo. A esta altura, el retorno del “Tembe” a la División Intermedia parece irreversible.