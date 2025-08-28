Brasil: Chila Clar, seguido por el Inter

Walter David Clar Fritz o simplemente Chila Clar, lleva seis anotaciones en 37 partidos en el Brasileirão B con el Chapecoense, que se encuentra en la zona de ascenso a la máxima categoría.

Los medios periodísticos del vecino país señalan que el atleta de Pirapó (Itapúa), es seguido detenidamente por el Inter de Porto Alegre, que busca un lateral-volante con las características del surgido en Olimpia.

El paraguayo, de 30 años, lleva un largo recorrido detrás del balón, defendiendo además los colores de Rubio Ñu, General Díaz, Luqueño, Independiente de Campo Grande, Sol de América, Boavista de Portugal, Guaraní, Nacional, River Plate de Uruguay, Tacuary y Chapecoense, al que se unió en 2024.

En su primer año en el club de Santa Catarina, el atleta guaraní disputó nueve cotejos y registró una anotación.