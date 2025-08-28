Primera B: Capítulo 21, entre viernes y domingo

La Primera División B es la competencia más extensa dentro del circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia. El segundo tendrá la chance de subir mediante un repechaje, contra el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera C.

El capítulo 21 se desarrollará con este programa:

Viernes 29

Cristóbal Colón JAS vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 13:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Héctor Medina y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Édgar Barrios.

Sábado 30

Presidente Hayes vs. Olimpia de Itá

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Joel Noguera.

Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Sport Colombia vs. 3 de Febrero RB

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00.

Árbitro: Basilio Jara.

Asistentes: Silvio Coronel y Pablo Ojeda.

Cuarto árbitro: Luis Urunaga.

3 de Noviembre vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Rubén Ramírez.

Horario: 15:15.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Guido Miranda y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan Franco.

Domingo 31

Fulgencio Yegros vs. Sportivo Iteño

Estadio: Cerro León de Villeta.

Horario: 10:00.

Árbitro: José Cuenca.

Asistentes: Jorge Martínez y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.

Martín Ledesma vs. Atlántida SC

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: José Ocampo y Carlos Benítez.

Cuarto árbitro: Julio Paiva.

24 de Setiembre vs. Atlético Colegiales

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 15:15.

Árbitro: Óscar Amarilla.

Asistentes: José Duré y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Willian Gómez.

Silvio Pettirossi vs. General Díaz

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:15.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: Juan Bogado y Liz Estigarribia.

Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

Benjamín Aceval de Villa Hayes vs. 29 de Setiembre

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 15:30.

Árbitro: Gustavo Caballero.

Asistentes: Juan Figueredo y Claudia Delvalle.

Cuarto árbitro: Feliciano Fariña.