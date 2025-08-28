Primera B: Capítulo 21, entre viernes y domingo

La Primera División B es la competencia más extensa dentro del circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia. El segundo tendrá la chance de subir mediante un repechaje, contra el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera C.
El capítulo 21 se desarrollará con este programa:
Viernes 29
Cristóbal Colón JAS vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 13:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Héctor Medina y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Édgar Barrios.
Sábado 30
Presidente Hayes vs. Olimpia de Itá
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
Árbitro: Carlos Figueredo.
Asistentes: Lorenzo Giménez y Joel Noguera.
Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.
Sport Colombia vs. 3 de Febrero RB
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 10:00.
Árbitro: Basilio Jara.
Asistentes: Silvio Coronel y Pablo Ojeda.
Cuarto árbitro: Luis Urunaga.
3 de Noviembre vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Rubén Ramírez.
Horario: 15:15.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Guido Miranda y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Juan Franco.
Domingo 31
Fulgencio Yegros vs. Sportivo Iteño
Estadio: Cerro León de Villeta.
Horario: 10:00.
Árbitro: José Cuenca.
Asistentes: Jorge Martínez y Sandro Romero.
Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.
Martín Ledesma vs. Atlántida SC
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00.
Árbitro: Fernando Villalba.
Asistentes: José Ocampo y Carlos Benítez.
Cuarto árbitro: Julio Paiva.
24 de Setiembre vs. Atlético Colegiales
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 15:15.
Árbitro: Óscar Amarilla.
Asistentes: José Duré y Noel Duarte.
Cuarto árbitro: Willian Gómez.
Silvio Pettirossi vs. General Díaz
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:15.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: Juan Bogado y Liz Estigarribia.
Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.
Benjamín Aceval de Villa Hayes vs. 29 de Setiembre
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 15:30.
Árbitro: Gustavo Caballero.
Asistentes: Juan Figueredo y Claudia Delvalle.
Cuarto árbitro: Feliciano Fariña.