Recoleta FC: Canario encerrado

El Canario, Recoleta FC, medirá fuerzas este sábado con el Sportivo 2 de Mayo, en duelo marcado para las 16:00, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.

Antes, los atletas dirigidos por Jorge González Frutos se presentaban en el día del juego. El “encierro” es para el cuidado de la alimentación y el descanso.

El elenco sería el mismo que igualó sin goles con Sportivo Luqueño, el pasado fin de semana en Itauguá.

El delantero Thiago Vidal Obregón cambió de equipo, al pasar al de los casados.