Ameliano vuelve al triunfo luego de ocho fechas

Tres errores “tricolores” castigados por el local

El encuentro tuvo un inicio muy áspero, en gran parte debido a las deficientes condiciones del campo de juego. Esto se puede decir que representa un aditamento para el Sportivo Ameliano, cuya propuesta generalmente no depende del juego al ras del césped; el “Botellón” García habitualmente apuesta a los lanzamientos directos para aprovechar la velocidad de sus extremos en las transiciones.

Las primeras emociones llegaron en el final de la primera etapa. Nacional contó con la chance de quebrar el cero, luego de un penal de Moreira, quien se vio sorprendido por el bote del esférico que terminó haciendo contacto con su mano abierta: el juez Romero, riguroso en este tipo de acciones, sancionó la pena máxima, que ejecutó Bailone al medio, propiciando la tapada de Miguel Martínez estirando el pie derecho.

Antes del cierre de la primera mitad, la “V” azulada inauguró el marcador, sacando provecho de un grosero error del volante Ramírez, quien luego de cortar el contraataque de Elvio Vera, quiso jugar atrás hacia su portero, pero al acecho estaba Samudio, quien se hizo con el esférico y quedó cara a cara con Rojas, a quien sacó de su portería para luego ejecutar la definición al costado derecho del guardameta.

La complementaria continuó con la carencia de pulcritud en el juego, tal es así que recién cuando se cumplía el tiempo reglamentario la “V” azulada pudo duplicar la diferencia, mediante un agarrón dentro del área de Cañete sobre Báez derivó en la sanción de la pena máxima, de la que Elvio Vera se terminó haciendo cargo, acomodando el esférico al costado izquierdo del “Kili” Rojas, quien se jugó al lado opuesto.

Cuando se jugaba el último minuto de adición, el dueño de casa hizo abultada la diferencia, sacando provecho de otro error rival, en esta oportunidad de un lateral de Cáceres, que buscó a Almeida, pero terminó encontrando a Elvio Vera, este de primera direccionó el esférico hacia la portería que estaba ya desprotegida por Santiago Rojas, quien estaba fuera del marco, mostrándose como un posible receptor para el saque manual.

Pedro Sarabia lamenta el penal desperdiciado

El entrenador de Nacional, Pedro Alcides Sarabia, lamentó el penal que Miguel Martínez le termina tapando al argentino Ignacio Bailone. “Sabíamos que iba a ser un escenario difícil, donde el rival trata siempre de sacar provecho. Nosotros teníamos la posibilidad a minutos de terminar el primer tiempo de llegar al gol por la vía del penal, lastimosamente para nosotros termina atajando el arquero y después de esa ellos llegan al gol, el equipo no se pudo reponer de eso”.

El técnico manifestó que el trámite fue ajeno al resultado. “En el segundo tiempo se intentó hacer daño al rival, llegamos por los costados, pero luego los dos goles siguientes se dieron fuera del contexto del desarrollo del partido. Tenemos que darle méritos al rival porque llegó a los goles, porque nosotros tuvimos la misma oportunidad y no lo hicimos, el resultado no muestra lo que fue el desarrollo del partido, pero las oportunidades de gol que se presentan, hay que hacerlo”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)