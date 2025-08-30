2 de Mayo

Alexis Vargas, de un Gallo a otro

El joven Julio Alexis Vargas Rodríguez, de 18 años, pasó el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero al Atlético Mineiro de Brasil, en el que comenzará en las categorías de base intentando llegar al plantel profesional. Del Gallo norteño, al de Belo Horizonte, en un salto internacional.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 14:59
Julio Alexis Vargas proseguirá su carrera en el Atlético Mineiro de Brasil.
Formado en Olimpia, Alexis Vargas tuvo la posibilidad de debutar en Primera de la mano del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, con el que totalizó 13 presentaciones.

En el torneo Apertura, el lateral-volante por izquierda tuvo 12 encuentros y marcó. En el Clausura pudo estar presente solo en un juego.

Si bien el fichaje del atleta por uno de los clubes más prestigiosos del vecino país es importante, como el Atlético Mineiro, apodado igualmente Galo (gallo en español), ahora deberá demostrar sus condiciones para escalar, porque los chicos contratados compiten inicialmente a nivel juvenil, como parte del crecimiento deportivo.

