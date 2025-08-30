Alexis Vargas, de un Gallo a otro

El joven Julio Alexis Vargas Rodríguez, de 18 años, pasó el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero al Atlético Mineiro de Brasil, en el que comenzará en las categorías de base intentando llegar al plantel profesional. Del Gallo norteño, al de Belo Horizonte, en un salto internacional.