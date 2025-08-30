Alexis Vargas, de un Gallo a otro

Formado en Olimpia, Alexis Vargas tuvo la posibilidad de debutar en Primera de la mano del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, con el que totalizó 13 presentaciones.
En el torneo Apertura, el lateral-volante por izquierda tuvo 12 encuentros y marcó. En el Clausura pudo estar presente solo en un juego.
Si bien el fichaje del atleta por uno de los clubes más prestigiosos del vecino país es importante, como el Atlético Mineiro, apodado igualmente Galo (gallo en español), ahora deberá demostrar sus condiciones para escalar, porque los chicos contratados compiten inicialmente a nivel juvenil, como parte del crecimiento deportivo.
