Fútbol

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: minuto a minuto en vivo

En un partido cargado de expectativas, Olimpia y Sportivo Luqueño se ven las caras hoy por la décima fecha del torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará a las 18:30 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, bajo el arbitraje de Juan Gabriel Benítez, y podrás seguirlo por ABC.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 17:42

Este duelo marca el inicio del quinto ciclo de Éver Hugo Almeida como entrenador del Decano. A sus 77 años y con una trayectoria legendaria como jugador, Almeida asume el reto de levantar a un equipo golpeado. El Decano se encuentra a 11 puntos del líder Cerro Porteño y a 14 de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, una brecha que buscará acortar con su nuevo técnico en el banco, reemplazando a la dupla Ramón y Emiliano Díaz.

Por su parte, Sportivo Luqueño, comandado por Julio César Cáceres, tiene mucho en juego. El “Auriazul” no solo busca superar a su rival en la tabla acumulativa para asegurar un lugar en la Copa Sudamericana 2026, sino que también podría alcanzar temporalmente la cima del campeonato, junto a Cerro Porteño. Este partido es especialmente significativo para Cáceres, quien afronta a su exequipo tras haber rechazado la oferta de regresar al “Rey de Copas” esta semana.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: minuto a minuto en vivo

18:30 ¡Comienza el partido en Ciudad del Este!

Olimpia y Sportivo Luqueño ya juegan en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, en el encuentro correspondiente a la décima ronda del torneo Clausura 2025 del Fútbol Paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:30 Olimpia, con equipo confirmado

En su reentré, el entrenador franjeado, Éver Hugo Almeida presentará el siguiente equipo para enfrentar a Sportivo Luqueño: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Faustino Barone. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

17:30 Luqueño, con once definido<b> </b>

El conductor auriazul, Julio César Cáceres anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón y Sebastián Maldonado; Jonathan Ramos, Ángel Benítez, Walter Rodríguez y Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:20 ¿Qué tiene en juego Olimpia hoy frente a Sportivo Luqueño?

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El partido no solo es el reestreno de Ever Hugo Almeida sino que es muy importante en la pelea por un boleto internacional para el próximo año.

Los jugadores de Olimpia lamentan la derrota frente a Cerro Porteño en el superclásico por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia lamentan la derrota frente a Cerro Porteño en el superclásico por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.

17:10 Olimpia enfrenta a Sportivo Luqueño de Julio Cáceres en el reestreno de Éver Almeida

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Auriazul juegan en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este: el partido empieza a las 18:30, hora de nuestro país, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez.

Javier Domínguez (d), jugador de Olimpia, domina el balón en el partido frente a Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá.
Javier Domínguez (d), jugador de Olimpia, domina el balón en el partido frente a Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá.

17:00 Éver Hugo Almeida: ciclo por ciclo, los números en Olimpia

Éver Hugo Almeida abre hoy el quinto ciclo en Olimpia: el entrenador de 77 años reemplaza a Ramón y Emiliano Díaz y debuta frente al Sportivo Luqueño de Julio César Cáceres.

Éver Hugo Almeida, entrenador de Olimpia.
Éver Hugo Almeida, entrenador de Olimpia.

16:50 La formación de Sportivo Luqueño para enfrentar a Olimpia

Sportivo Luqueño enfrenta hoy a Olimpia por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En un partido especial, no solo por el pasado en el club sino por rechazar la propuesta de un regreso, Julio César Cáceres tiene definido el once.

El volante Walter Rodríguez celebra con el jovenil Jonathan Ramos.
El volante Walter Rodríguez celebra con el jovenil Jonathan Ramos.

16:40 La formación de Olimpia para enfrentar a Sportivo Luqueño

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Éver Hugo Almeida realiza tres cambios en la formación para el inicio del quinto ciclo en el Decano.

Rodney Redes, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Rodney Redes, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

16:30 A qué hora juega hoy Olimpia vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Iván Leguizamón, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 15 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Iván Leguizamón, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 15 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

16:20 Parte médico de Olimpia reporta dos nuevos lesionados

En su reentré en la dirección técnica de Olimpia, Éver Hugo Almeida tendrá que lidiar con la ausencia de dos jugadores más: los ofensivos Derlis González y Tiago Caballero, debido a lesiones que se suman a las cuatro bajas que venía teniendo en semanas anteriores.

El delantero Tiago Caballero, con el esguince en el tobillo izquierdo, que sufrió en el duelo por la novena ronda ante General Caballero de Juan León Mallorquín.
El delantero Tiago Caballero, con el esguince en el tobillo izquierdo, que sufrió en el duelo por la novena ronda ante General Caballero de Juan León Mallorquín.

16:10 Sportivo Luqueño llegó a Ciudad del Este para visitar a Olimpia

Sportivo Luqueño llegó hoy a Ciudad del Este para disputar el sábado la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Sportivo Luqueño llegó a Ciudad del Este para disputar la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay frente a Olimpia en el estadio Antonio Aranda.
Sportivo Luqueño llegó a Ciudad del Este para disputar la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay frente a Olimpia en el estadio Antonio Aranda.

16:00 Derlis González: lesión y fuera del reestreno de Éver Almeida

Derlis González sufrió una lesión física y está descartado para el comienzo del quinto ciclo de Éver Hugo Almeida en Olimpia.

Derlis González, jugador de Olimpia.
Derlis González, jugador de Olimpia.

15:50 Olimpia: Expreso, rumbo al este del país

La delegación de Olimpia viaja este jueves a Ciudad del Este para afrontar el partido del sábado contra Sportivo Luqueño, a las 18:30, por la décima ronda del Clausura 2025.

El capitán César Benalcázar es el nuevo preparador físico franjeado.
El capitán César Benalcázar es el nuevo preparador físico franjeado.

15:40 Sportivo Luqueño, con sentidas ausencias

Dos bajas importantes tendrá el Sportivo Luqueño para el enfrentamiento del sábado contra Olimpia, a disputarse en Ciudad del Este, a las 18:30.

Víctor Sebastián Quintana Herrera (22 años) milita en Sportivo Luqueño, a préstamo de Olimpia.
Víctor Sebastián Quintana Herrera (22 años) milita en Sportivo Luqueño, a préstamo de Olimpia.

15:30 Olimpia: Almeida pone manos a la obra

Olimpia puso en funciones al cuarto director técnico de la temporada: Éver Hugo Almeida (77), quien retorna a la institución tras los malos resultados alcanzados con Martín Palermo, Fabián Bustos y Ramón Díaz.

Éver Hugo Almeida Almada (01/07/1948), técnico de Olimpia por quinta ocasión.
Éver Hugo Almeida Almada (01/07/1948), técnico de Olimpia por quinta ocasión.

15:20 El equipo técnico que acompañará a Éver Almeida en su quinto ciclo en Olimpia

En su presentación oficial, el nuevo entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida, dio a conocer a los integrantes de su equipo de trabajo, además del asistente técnico Carlos Humberto Paredes. Por su parte, el presidente Rodrigo Nogués detalló los cambios en la dirección deportiva y la duración del contrato de la legendaria figura franjeada.

El nuevo entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida en medio del presidente Rodrigo Nogués y el asistente técnico, Carlos Humberto Paredes. (Foto: @elClubOlimpia)
El nuevo entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida en medio del presidente Rodrigo Nogués y el asistente técnico, Carlos Humberto Paredes. (Foto: @elClubOlimpia)

15:10 El mensaje de despedida de Carlos Aitor García de Olimpia

Mediante sus cuentas de redes sociales, Carlos Aitor García se despidió de la dirección deportiva de Olimpia con un extenso y conmovedor mensaje. En su comunicado, el español expresó su gratitud a diversas personas e instituciones, y destacó los logros obtenidos por el club durante su gestión.

El ex director deportivo, Carlos Aitor García junto a Raúl Vicente Amarilla, quien también fue cesado de su cargo como Director de Relaciones Institucionales de Olimpia.
El ex director deportivo, Carlos Aitor García junto a Raúl Vicente Amarilla, quien también fue cesado de su cargo como Director de Relaciones Institucionales de Olimpia.

15:00 Almeida defiende a Richard Ortiz: “No está gordo”

En el inicio de su nueva etapa como entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida dejó varios puntos importantes durante su presentación. El técnico, que ya coincidió con el capitán Richard Ortiz en dos ciclos anteriores, salió al paso de los rumores sobre el estado físico del jugador, asegurando que el volante no está excedido de peso.

Richard Daniel Ortiz Bustos (35 años), experimentado volante de Olimpia.
Richard Daniel Ortiz Bustos (35 años), experimentado volante de Olimpia.

14:50 Almeida y el plan para cumplir con el reglamento juvenil

En su regreso a Olimpia, uno de los grandes desafíos para el entrenador Éver Hugo Almeida será cumplir con el reglamento del jugador juvenil. El club se encuentra en las últimas posiciones de la tabla de minutos acumulados para la categoría Sub-18, lo que obliga al cuerpo técnico a incluir a un jugador de esa edad en los partidos que restan del campeonato.

Alan Fabricio Ledesma Velázquez (16 años) se perfila para ser el juvenil que cumplirá la normativa de la APF en filas del franjeado. (Foto: @elClubOlimpia)
Alan Fabricio Ledesma Velázquez (16 años) se perfila para ser el juvenil que cumplirá la normativa de la APF en filas del franjeado. (Foto: @elClubOlimpia)

14:40 Éver Hugo Almeida: “siempre estuvimos mirando para este lado con la esperanza de volver”

Éver Hugo Almeida, la legendaria figura de Olimpia, fue presentado como el nuevo entrenador del equipo, marcando así su quinto ciclo al frente del club. En sus primeras declaraciones, el nuevo conductor del “Franjeado” enfatizó la importancia del trabajo para enderezar el rumbo del equipo.

Rodrigo Nogués Bazán, presidente del Olimpia, con la camiseta celeste entregada a Éver Hugo Almeida, uruguayo de nacimiento y paraguayo por adopción, que vuelve a la dirección técnica franjeada.
Rodrigo Nogués Bazán, presidente del Olimpia, con la camiseta celeste entregada a Éver Hugo Almeida, uruguayo de nacimiento y paraguayo por adopción, que vuelve a la dirección técnica franjeada.

14:30 ¿Quién es Éver Hugo Almeida?: la “leyenda viviente” que regresa a Olimpia

Éver Hugo Almeida, una de las figuras más icónicas en la historia de Olimpia, fue nombrado como el nuevo entrenador franjeado, marcando su quinto ciclo al frente del club. A sus 77 años, la leyenda olimpista toma el relevo de la dupla técnica Ramón y Emiliano Díaz.

El entrenador Ever Hugo Almeida.
El entrenador Ever Hugo Almeida.

14:20 El nuevo PF de Olimpia: “Si el jugador no cumple, lo separo”

César Benalcazar es el nuevo preparador físico de Olimpia. El ecuatoriano conversó con el Cardinal Deportivo y habló de la metodología de trabaja que aplicará en el Decano.

El preparador físico ecuatoriano César Benalcazar.
El preparador físico ecuatoriano César Benalcazar.

14:10 “Este desafío lo vamos a transformar en puntos, en triunfos y en glorias”

César Benalcazar conversó con el Cardinal Deportivo y habló de la llegada a Olimpia. El ex militar es el preparador físico del cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida, quien sería presentado hoy.

El preparador físico ecuatoriano (d) César Benalcazar.
El preparador físico ecuatoriano (d) César Benalcazar.

14:00 Olimpia: Almeida retorna a la conducción franjeada

Éver Hugo Almeida, probablemente uno de los mayores ídolos de la historia del Olimpia, retorna a la institución para cumplir su quinto ciclo como director técnico. Ningún otro pudo alcanzar lo que logró en su etapa como futbolista en el club.

Éver Hugo Almeida Almada, nacido en la ciudad uruguaya de Salto el 1 de julio de 1948.
Éver Hugo Almeida Almada, nacido en la ciudad uruguaya de Salto el 1 de julio de 1948.

13:50 Luqueño: Paco Esteche, pieza clave en la estructura

La continuidad de Julio César Cáceres en el Sportivo Luqueño se debe en gran medida a Francisco Esteche, clave dentro del cuerpo técnico del sanjoniano, quien se encontraba en los planes del Olimpia.

Francisco Esteche (izq.) y Julio César Cáceres, asistente y entrenador del Sportivo Luqueño, respectivamente.
Francisco Esteche (izq.) y Julio César Cáceres, asistente y entrenador del Sportivo Luqueño, respectivamente.

13:40 Éver Hugo Almeida, a detalles de regresar a Olimpia

Éver Hugo Almeida está muy cerca de retornar a Olimpia: el entrenador de 77 años tiene negociaciones avanzadas con el Decano para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz.

El entrenador Ever Hugo Almeida.
El entrenador Ever Hugo Almeida.

13:30 La épica campaña de Almeida en la Copa Sudamericana antes de retornar a Olimpia

Ever Hugo Almeida está muy cerca de retornar a Olimpia: el técnico de 77 años dirigirá al Decano por quinta vez y en esta ocasión, poco después de una histórica campaña en la Copa Sudamericana 2025.

El entrenador Éver Hugo Almeida durante su etapa en el Mushuc Runa de Ecuador.
El entrenador Éver Hugo Almeida durante su etapa en el Mushuc Runa de Ecuador.

13:20 “No todo en la vida es dinero”: Daniel Rodríguez y el no de Julio Cáceres a Olimpia

Julio César Cáceres continúa en Sportivo Luqueño: el Emperador rechazó la propuesta de regresar a Olimpia en reemplazo de Ramón y Emiliano Díaz.

El paraguayo Julio César Cáceres (d) en la presentación como técnico de Sportivo Luqueño en la sala de prensa del estadio Feliciano Cáceres, en Luque.
El paraguayo Julio César Cáceres (d) en la presentación como técnico de Sportivo Luqueño en la sala de prensa del estadio Feliciano Cáceres, en Luque.

13:10 Carlos Aitor García, destituido de la dirección deportiva de Olimpia

Olimpia atraviesa una etapa de reestructuración luego de una serie de resultados deportivos insuficientes en el Torneo Clausura. La reciente salida de los entrenadores Ramón y Emiliano Díaz dejó al club en la búsqueda activa de un nuevo técnico, pero los movimientos no se limitan al banco, ya que la directiva tomó la decisión de desvincular a Carlos Aitor García.

El español, Carlos Aitor García Sanz (41 años), destituido de la dirección deportiva de Olimpia.
El español, Carlos Aitor García Sanz (41 años), destituido de la dirección deportiva de Olimpia.

13:00 Luqueño: Entrenador “amarrado”

La dirigencia de Luqueño expresó su disgusto por las gestiones emprendidas por Olimpia para la contratación de Julio César Cáceres, quien resolvió seguir en el club auriazul, en el que cumple su segundo ciclo.

Hugo Daniel Rodríguez (51 años), presidente del Sportivo Luqueño.
Hugo Daniel Rodríguez (51 años), presidente del Sportivo Luqueño.

12:50 Olimpia: Infructuoso intento de contratación de Cáceres

El retorno de Julio César Cáceres a Olimpia parecía encaminado, pero al final el profesional decidió continuar en el Sportivo Luqueño. Tras el infructuoso intento, las autoridades franjeadas buscan opciones inmediatas porque el tiempo apremia.

Julio César Cáceres, Sportivo Luqueño De Víctor Miranda Rojas <vmiranda@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 25-08-2025 18:20 25-08-2025
Julio César Cáceres, Sportivo Luqueño De Víctor Miranda Rojas Destinatario foto Fecha 25-08-2025 18:20 25-08-2025

12:40 “Si los dirigentes de Olimpia se quieren comunicar con Julio Cáceres es una falta de respeto”

Daniel Rodríguez apuntó contra Olimpia en el hipotético caso de un llamado a Julio César Cáceres para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz.

Julio César Cáceres (c), entrenador de Sportivo Luqueño, en el partido frente a Cerro Porteño por la tercera fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio la Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Julio César Cáceres (c), entrenador de Sportivo Luqueño, en el partido frente a Cerro Porteño por la tercera fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio la Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

12:30 “A Julio Cáceres de Olimpia lo sacaron por la ventanita del baño del fondo”

Daniel Rodríguez criticó la decisión de Olimpia de llamar a Julio César Cáceres para sustituir a Ramón y Emiliano Díaz.

Julio César Cáceres, entrenador de Sportivo Luqueño, en la movilización de inter temporada del plantel en la ciudad de Ybycuí.
Julio César Cáceres, entrenador de Sportivo Luqueño, en la movilización de inter temporada del plantel en la ciudad de Ybycuí.

12:20 Los Díaz renuncian a la dirección técnica de Olimpia tras la derrota en Ka’arendy

Tras la derrota por 2-0 ante General Caballero de Juan León Mallorquín, que extendió a cuatro el número de partidos sin ganar para Olimpia, la dupla técnica conformada por Ramón y Emiliano Díaz decidió dar un paso al costado. El riojano anunció su decisión en conferencia de prensa, poniendo fin a su ciclo al frente del equipo, en el que en siete partidos, cosechó dos triunfos, dos empates y tres derrotas.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

Enlace copiado