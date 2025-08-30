Este duelo marca el inicio del quinto ciclo de Éver Hugo Almeida como entrenador del Decano. A sus 77 años y con una trayectoria legendaria como jugador, Almeida asume el reto de levantar a un equipo golpeado. El Decano se encuentra a 11 puntos del líder Cerro Porteño y a 14 de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, una brecha que buscará acortar con su nuevo técnico en el banco, reemplazando a la dupla Ramón y Emiliano Díaz.

Por su parte, Sportivo Luqueño, comandado por Julio César Cáceres, tiene mucho en juego. El “Auriazul” no solo busca superar a su rival en la tabla acumulativa para asegurar un lugar en la Copa Sudamericana 2026, sino que también podría alcanzar temporalmente la cima del campeonato, junto a Cerro Porteño. Este partido es especialmente significativo para Cáceres, quien afronta a su exequipo tras haber rechazado la oferta de regresar al “Rey de Copas” esta semana.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: minuto a minuto en vivo

18:30 ¡Comienza el partido en Ciudad del Este!

Olimpia y Sportivo Luqueño ya juegan en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, en el encuentro correspondiente a la décima ronda del torneo Clausura 2025 del Fútbol Paraguayo.

17:30 Olimpia, con equipo confirmado

En su reentré, el entrenador franjeado, Éver Hugo Almeida presentará el siguiente equipo para enfrentar a Sportivo Luqueño: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Faustino Barone.

⚽️ 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓.



📋 Nuestra alineación para el encuentro de esta tarde.



¡Vamos, Decano! ⚔️ #SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/SejP6Brc3W — Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 30, 2025

17:30 Luqueño, con once definido<b> </b>

El conductor auriazul, Julio César Cáceres anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón y Sebastián Maldonado; Jonathan Ramos, Ángel Benítez, Walter Rodríguez y Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González.

📋¡𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼!



El Kure Luque ya está listo para representar a toda la República en CDE. 🐷⚡#VamosLUQUEÑO 🇺🇦 pic.twitter.com/mhv1DmLGTX — Sportivo Luqueño (@SpLuquenOficial) August 30, 2025

17:20 ¿Qué tiene en juego Olimpia hoy frente a Sportivo Luqueño?

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El partido no solo es el reestreno de Ever Hugo Almeida sino que es muy importante en la pelea por un boleto internacional para el próximo año.

17:10 Olimpia enfrenta a Sportivo Luqueño de Julio Cáceres en el reestreno de Éver Almeida

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Auriazul juegan en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este: el partido empieza a las 18:30, hora de nuestro país, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez.

17:00 Éver Hugo Almeida: ciclo por ciclo, los números en Olimpia

Éver Hugo Almeida abre hoy el quinto ciclo en Olimpia: el entrenador de 77 años reemplaza a Ramón y Emiliano Díaz y debuta frente al Sportivo Luqueño de Julio César Cáceres.

16:50 La formación de Sportivo Luqueño para enfrentar a Olimpia

Sportivo Luqueño enfrenta hoy a Olimpia por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En un partido especial, no solo por el pasado en el club sino por rechazar la propuesta de un regreso, Julio César Cáceres tiene definido el once.

16:40 La formación de Olimpia para enfrentar a Sportivo Luqueño

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Éver Hugo Almeida realiza tres cambios en la formación para el inicio del quinto ciclo en el Decano.

16:30 A qué hora juega hoy Olimpia vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

16:20 Parte médico de Olimpia reporta dos nuevos lesionados

En su reentré en la dirección técnica de Olimpia, Éver Hugo Almeida tendrá que lidiar con la ausencia de dos jugadores más: los ofensivos Derlis González y Tiago Caballero, debido a lesiones que se suman a las cuatro bajas que venía teniendo en semanas anteriores.

16:10 Sportivo Luqueño llegó a Ciudad del Este para visitar a Olimpia

Sportivo Luqueño llegó hoy a Ciudad del Este para disputar el sábado la décima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

16:00 Derlis González: lesión y fuera del reestreno de Éver Almeida

Derlis González sufrió una lesión física y está descartado para el comienzo del quinto ciclo de Éver Hugo Almeida en Olimpia.

15:50 Olimpia: Expreso, rumbo al este del país

La delegación de Olimpia viaja este jueves a Ciudad del Este para afrontar el partido del sábado contra Sportivo Luqueño, a las 18:30, por la décima ronda del Clausura 2025.

15:40 Sportivo Luqueño, con sentidas ausencias

Dos bajas importantes tendrá el Sportivo Luqueño para el enfrentamiento del sábado contra Olimpia, a disputarse en Ciudad del Este, a las 18:30.

15:30 Olimpia: Almeida pone manos a la obra

Olimpia puso en funciones al cuarto director técnico de la temporada: Éver Hugo Almeida (77), quien retorna a la institución tras los malos resultados alcanzados con Martín Palermo, Fabián Bustos y Ramón Díaz.

15:20 El equipo técnico que acompañará a Éver Almeida en su quinto ciclo en Olimpia

En su presentación oficial, el nuevo entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida, dio a conocer a los integrantes de su equipo de trabajo, además del asistente técnico Carlos Humberto Paredes. Por su parte, el presidente Rodrigo Nogués detalló los cambios en la dirección deportiva y la duración del contrato de la legendaria figura franjeada.

15:10 El mensaje de despedida de Carlos Aitor García de Olimpia

Mediante sus cuentas de redes sociales, Carlos Aitor García se despidió de la dirección deportiva de Olimpia con un extenso y conmovedor mensaje. En su comunicado, el español expresó su gratitud a diversas personas e instituciones, y destacó los logros obtenidos por el club durante su gestión.

15:00 Almeida defiende a Richard Ortiz: “No está gordo”

En el inicio de su nueva etapa como entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida dejó varios puntos importantes durante su presentación. El técnico, que ya coincidió con el capitán Richard Ortiz en dos ciclos anteriores, salió al paso de los rumores sobre el estado físico del jugador, asegurando que el volante no está excedido de peso.

14:50 Almeida y el plan para cumplir con el reglamento juvenil

En su regreso a Olimpia, uno de los grandes desafíos para el entrenador Éver Hugo Almeida será cumplir con el reglamento del jugador juvenil. El club se encuentra en las últimas posiciones de la tabla de minutos acumulados para la categoría Sub-18, lo que obliga al cuerpo técnico a incluir a un jugador de esa edad en los partidos que restan del campeonato.

14:40 Éver Hugo Almeida: “siempre estuvimos mirando para este lado con la esperanza de volver”

Éver Hugo Almeida, la legendaria figura de Olimpia, fue presentado como el nuevo entrenador del equipo, marcando así su quinto ciclo al frente del club. En sus primeras declaraciones, el nuevo conductor del “Franjeado” enfatizó la importancia del trabajo para enderezar el rumbo del equipo.

14:30 ¿Quién es Éver Hugo Almeida?: la “leyenda viviente” que regresa a Olimpia

Éver Hugo Almeida, una de las figuras más icónicas en la historia de Olimpia, fue nombrado como el nuevo entrenador franjeado, marcando su quinto ciclo al frente del club. A sus 77 años, la leyenda olimpista toma el relevo de la dupla técnica Ramón y Emiliano Díaz.

14:20 El nuevo PF de Olimpia: “Si el jugador no cumple, lo separo”

César Benalcazar es el nuevo preparador físico de Olimpia. El ecuatoriano conversó con el Cardinal Deportivo y habló de la metodología de trabaja que aplicará en el Decano.

14:10 “Este desafío lo vamos a transformar en puntos, en triunfos y en glorias”

César Benalcazar conversó con el Cardinal Deportivo y habló de la llegada a Olimpia. El ex militar es el preparador físico del cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida, quien sería presentado hoy.

14:00 Olimpia: Almeida retorna a la conducción franjeada

Éver Hugo Almeida, probablemente uno de los mayores ídolos de la historia del Olimpia, retorna a la institución para cumplir su quinto ciclo como director técnico. Ningún otro pudo alcanzar lo que logró en su etapa como futbolista en el club.

13:50 Luqueño: Paco Esteche, pieza clave en la estructura

La continuidad de Julio César Cáceres en el Sportivo Luqueño se debe en gran medida a Francisco Esteche, clave dentro del cuerpo técnico del sanjoniano, quien se encontraba en los planes del Olimpia.

13:40 Éver Hugo Almeida, a detalles de regresar a Olimpia

Éver Hugo Almeida está muy cerca de retornar a Olimpia: el entrenador de 77 años tiene negociaciones avanzadas con el Decano para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz.

13:30 La épica campaña de Almeida en la Copa Sudamericana antes de retornar a Olimpia

Ever Hugo Almeida está muy cerca de retornar a Olimpia: el técnico de 77 años dirigirá al Decano por quinta vez y en esta ocasión, poco después de una histórica campaña en la Copa Sudamericana 2025.

13:20 “No todo en la vida es dinero”: Daniel Rodríguez y el no de Julio Cáceres a Olimpia

Julio César Cáceres continúa en Sportivo Luqueño: el Emperador rechazó la propuesta de regresar a Olimpia en reemplazo de Ramón y Emiliano Díaz.

13:10 Carlos Aitor García, destituido de la dirección deportiva de Olimpia

Olimpia atraviesa una etapa de reestructuración luego de una serie de resultados deportivos insuficientes en el Torneo Clausura. La reciente salida de los entrenadores Ramón y Emiliano Díaz dejó al club en la búsqueda activa de un nuevo técnico, pero los movimientos no se limitan al banco, ya que la directiva tomó la decisión de desvincular a Carlos Aitor García.

13:00 Luqueño: Entrenador “amarrado”

La dirigencia de Luqueño expresó su disgusto por las gestiones emprendidas por Olimpia para la contratación de Julio César Cáceres, quien resolvió seguir en el club auriazul, en el que cumple su segundo ciclo.

12:50 Olimpia: Infructuoso intento de contratación de Cáceres

El retorno de Julio César Cáceres a Olimpia parecía encaminado, pero al final el profesional decidió continuar en el Sportivo Luqueño. Tras el infructuoso intento, las autoridades franjeadas buscan opciones inmediatas porque el tiempo apremia.

12:40 “Si los dirigentes de Olimpia se quieren comunicar con Julio Cáceres es una falta de respeto”

Daniel Rodríguez apuntó contra Olimpia en el hipotético caso de un llamado a Julio César Cáceres para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz.

12:30 “A Julio Cáceres de Olimpia lo sacaron por la ventanita del baño del fondo”

Daniel Rodríguez criticó la decisión de Olimpia de llamar a Julio César Cáceres para sustituir a Ramón y Emiliano Díaz.

12:20 Los Díaz renuncian a la dirección técnica de Olimpia tras la derrota en Ka’arendy

Tras la derrota por 2-0 ante General Caballero de Juan León Mallorquín, que extendió a cuatro el número de partidos sin ganar para Olimpia, la dupla técnica conformada por Ramón y Emiliano Díaz decidió dar un paso al costado. El riojano anunció su decisión en conferencia de prensa, poniendo fin a su ciclo al frente del equipo, en el que en siete partidos, cosechó dos triunfos, dos empates y tres derrotas.