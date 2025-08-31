Cerro Porteño visita a Libertad que tendrá el estreno de Pablo Guiñazú

Libertad y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el “Gumarelo” juegan en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción: arranca a las 16:00, hora de Paraguay, con la conducción de David Ojeda y VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El estreno en la dirección técnica de Pablo Guiñazú

Libertad tendrá el estreno en la dirección técnica de Pablo “Cholo” Guiñazú, un conocido de la casa, quien regresa al club donde tuvo dos etapas como jugador (2005-2007 y 2013), esta vez para reemplazar a otro ídolo de la institución, Sergio “Patito” Aquino. El argentino tendrá la misión de reencauzar el rumbo del elenco “repollero” que lleva tres partidos sin ganar, en su última presentación cayó de manera abultada por 4-0 frente a Guaraní, traspié que lo mantiene a ocho puntos de su rival de turno, que sigue liderando la clasificación.

Cerro Porteño, por no descuidar el liderazgo

Ante la amenaza de Guaraní, que se encuentra a un punto de la cima, el puntero Cerro Porteño tendrá la misión de no descuidar el liderazgo de la clasificación. El “Ciclón” comandado por el cuestionado Diego Martínez, viene de caer de forma inesperada en su recinto ante Sportivo Trinidense. Para su visita a Tuyucuá el entrenador argentino no podrá contar con su principal carta de gol, Juan Manuel Iturbe, quien padece una lesión fibrilar en el muslo, que lo había obligado a abandonar el campo de juego en la derrota ante el “Triqui”

La formación de Libertad vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Martín Silva; Iván Ramírez, Miguel Jacquet, Diego Viera y Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar

La formación de Cerro Porteño vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Alexis Martím Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Matías Pérez, Jorge Morel e Ignacio Aliseda; Jonatan Torres y Luis Amarilla.