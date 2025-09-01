Apertura de la 11ª semana de la Copa Paraguay

El ganador de la séptima edición de la Copa Paraguay, torneo promovido por la Asociación Paraguaya de Fútbol, obtendrá una plaza a la Copa Libertadores y una recompensa de 1.000.000.000 de guaraníes.

Hasta aquí, los elencos de división privilegiada que avanzaron a octavos son 2 de Mayo, Libertad, Guaraní, Cerro Porteño, General Caballero de Juan León Mallorquín, Trinidense y Nacional, mientras que Luqueño quedó eliminado a manos del Deportivo Minga Guazú.

La semana contempla el desarrollo de seis enfrentamientos, tres por día, con la siguiente cartelera:

* Martes, 13:30: 12 de Octubre de Itauguá-Guaraní de Fram, en el Municipal de Carapeguá (el clasificado jugará con el vencedor de Tacuary-San Lorenzo). 16:00: Sol de América-Recoleta FC, en el Emiliano Ghezzi (aguarda Cerro Porteño). 18:30: Sportivo Carapeguá-Tembetary, en el Municipal (el vencedor irá contra Olimpia o Fernando de la Mora).

* Miércoles, 13:30: San Lorenzo-Tacuary, en el Ricardo Grégor (el triunfador lidiará con Guaraní de Fram o 12 de Octrubre de Itauguá). 16:00: Fernando de la Mora-Olimpia, en el Facundo Deleón Fossatti, en Villa Hayes (el ganador cotejará con Tembetary o Carapeguá). 18:30: 12 de Junio VH-Sportivo Ameliano, en el Ricardo Grégor (el vencedor chocará con General Caballero JLM).