Fútbol

Apertura de la 11ª semana de la Copa Paraguay

La undécima semana de la Copa Paraguay se abre este martes con tres partidos, en la prosecución de la tercera fase (llave de 16), de la que intervienen los clubes de la máxima categoría.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 16:58
Iván Arturo “Tito” Torres (34), de Recoleta FC.
Iván Arturo “Tito” Torres (34), de Recoleta FC.Gentileza

El ganador de la séptima edición de la Copa Paraguay, torneo promovido por la Asociación Paraguaya de Fútbol, obtendrá una plaza a la Copa Libertadores y una recompensa de 1.000.000.000 de guaraníes.

Lea más: Guaraní avanza a octavos de final

Hasta aquí, los elencos de división privilegiada que avanzaron a octavos son 2 de Mayo, Libertad, Guaraní, Cerro Porteño, General Caballero de Juan León Mallorquín, Trinidense y Nacional, mientras que Luqueño quedó eliminado a manos del Deportivo Minga Guazú.

La semana contempla el desarrollo de seis enfrentamientos, tres por día, con la siguiente cartelera:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Martes, 13:30: 12 de Octubre de Itauguá-Guaraní de Fram, en el Municipal de Carapeguá (el clasificado jugará con el vencedor de Tacuary-San Lorenzo). 16:00: Sol de América-Recoleta FC, en el Emiliano Ghezzi (aguarda Cerro Porteño). 18:30: Sportivo Carapeguá-Tembetary, en el Municipal (el vencedor irá contra Olimpia o Fernando de la Mora).

* Miércoles, 13:30: San Lorenzo-Tacuary, en el Ricardo Grégor (el triunfador lidiará con Guaraní de Fram o 12 de Octrubre de Itauguá). 16:00: Fernando de la Mora-Olimpia, en el Facundo Deleón Fossatti, en Villa Hayes (el ganador cotejará con Tembetary o Carapeguá). 18:30: 12 de Junio VH-Sportivo Ameliano, en el Ricardo Grégor (el vencedor chocará con General Caballero JLM).

Enlace copiado