Beccacece prevé duelo de roces y fricciones contra Paraguay

Sebastián Beccacece, conductor de Ecuador, destacó que la Albirroja “es un equipo con poderío en jugadas con balones detenidos, donde Ecuador todavía no ha logrado sumar, pero las rachas están para cambiarlas teniendo una gran concentración y atención”.

Desde Buenos Aires, donde la Tri está concentrada antes de viajar a Asunción, Beccacece explicó que ve el partido como una oportunidad para seguir puntuando en las eliminatorias, con la tranquilidad de que Ecuador llega con su cupo ya asegurado para la Copa del Mundo.

“Plantearemos un partido de mucha concentración y atención de detalles”, indicó. “Paraguay es un rival que ganó los últimos cinco partidos, que ha sacado dos puntos más que nosotros en las últimas fechas ”.

“ Si nuestra campaña ha sido muy buena, imagínense la de ellos”, dijo el orientador, quien resaltó también la particularidad de los paraguayos, que desde un saque de arco fabrican jugadas para los segundos balones, donde tienen gran fluidez de tres cuartos de cancha hacia adelante y que como equipo funciona muy bien de local.

Sobre el partido contra Argentina con el que la Tri culminará su campaña en las eliminatorias, el 9 de setiembre en Guayaquil, Beccacece admitió que necesitarán más que fútbol. “Tenemos que ser muy inteligentes para saber capitalizar y poder recibir esa información y usarla a nuestro favor” , comentó.

Aseguró que Ecuador, a pesar de estar clasificado, jugará con responsabilidad ante Paraguay y Argentina para estar a la altura del reto asumido: “Cambiar la historia del fútbol de Ecuador”.

“Solo el tiempo será testigo de si se fue capaz de lograrlo, pero que ahora los jugadores están enfocados en el día a día”, añadió.

“Buscamos darle continuidad a todo lo que nos dio buenos resultados. Acá no es cambiar por cambiar. En el caso de convocar a nuevos jugadores, damos continuidad, pero siendo flexibles a lo que venimos haciendo, sin nada que esconder, con transparencia y honestidad”, expresó. EFE