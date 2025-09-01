Cerro Porteño: El peor momento de la temporada

De los tres últimos partidos “serios”, Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Orero, empató dos (Estudiantes LP y Libertad) y perdió uno (Trinidense). Como jamón del sandwich aparece un rival amateur como Pastoreo FC, frente al cual salió airoso en su debut en la Copa Paraguay 2025.

El crédito del orientador argentino Diego Martínez está prácticamente agotado, aunque en el horizonte aparece un rival ideal para el reencuentro con la victoria, el virtualmente descendido Tembetary.

El choque contra los nómadas está fijado para el domingo, en La Nueva Olla, a las 18:30.

Si bien las lesiones merman el potencial azulgrana, los demás clubes del circuito también tropiezan con inconvenientes físicos, por lo que el entrenador tiene la misión de buscar soluciones para que el equipo tenga un buen funcionamiento para retomar la senda victoriosa.

Mientras la afición “estalló” tras el reciente empate en La Huerta, Martínez valoró el punto logrado contra un rival difícil y en condición de visitante.

La plantilla tiene una semana larga de preparación, sin los albirrojos. Roberto Junior Fernández y Gustavo Velázquez están en la selección mayor para las Eliminatorias, en tanto que Rodrigo Gómez, Lucas Quintana y Gabriel Aguayo están con la mundialista Albirroja Sub 20.