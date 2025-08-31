Libertad 1-Cerro Porteño 1: El Guma neutraliza al Ciclón

El partido de las pelotas paradas

Un duelo parejo, al principio. La diferencia estuvo en la efectividad, porque las dos acciones más claras de anotación -una por lado- fueron similares. Solo que una tuvo una resolución fallida, mientras que la otra fue efectiva.

Lea más: Detalles del partido en La Huerta

Envío aéreo de Hugo Fernández para el frentazo de Matías Espinoza que dio en el travesaño.

Luego, un tiro libre de Aliseda para el cabezazo de Jonatan Torres que le gana en el salto a Viera para establecer el 1-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mucho talento en campo. Cada carga generaba sensaciones positivas, con los protagonistas estando aún enteros en el aspecto físico. En los tramos finales, muchos quedaron sin aire.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Buen manejo del retacón Aliseda, aún con intermitencias, intento de desequilibrio de Cecilio Domínguez, intervenciones permanentes de Totín Amarilla, entre aciertos y errores.

La fracción inicial se cerró con números ligeramente favorables para los azulgranas, en posesión de balón y precisión de los pases. Luego el panorama varió y en el balance final, fueron los anfitriones los que triunfaron en el juego de las estadísticas.

En el segundo tiempo, Libertad entró con otra actitud, superando a Cerro que tuvo una propuesta más conservadora, con menos llegada que el rival.

La paridad llegó mediante un fantástico tiro libre de Hugo Fernández con comba cerrada, que dejó parado a Arias, un privilegiado espectador de la resolución de la acción con la que se hizo justicia, porque a esa altura el conjunto repollero ya no merecía estar en desventaja.

El Ciclón no tuvo reacción. Los cambios no produjeron el efecto esperado. Tampoco tiene muchas opciones Diego Martínez, quien da la sensación de conformarse con poco, sin la ambición que requiere un club grande y campeonable.

El rendimiento cerrista decreció considerablemente. El riesgo de una nueva derrota estaba latente.

El Guma atraviesa por una fase de transición en la conducción técnica. Con la llegada de Pablo Guiñazú, en cierta medida se renuevan las expectativas. No se le puede pedir mucho porque necesita tiempo de trabajo, aunque la primera impresión es positiva.