Herediano da alcance al Liberia del Pepe Cardozo

Un solitario gol de Luis Ronaldo Araya en el primer tiempo fue suficiente para que el vigente campeón Herediano sellara la victoria contra el líder Liberia que le levanta el ánimo al plantel tras la eliminación a mitad de semana en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El Liberia de Pepe Cardozo era hasta este domingo el único equipo invicto del torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, pero a pesar de la derrota se mantuvo en el liderato con 11 puntos y con mejor gol diferencia que el Herediano que acumula la misma cantidad de unidades.

El Saprissa (tercero con 10 puntos) desperdició el sábado la oportunidad de ascender a lo más alto de la clasificación al perder en casa el clásico ante el Alajuelense por 1-0 con una anotación del atacante Anthony Hernández al minuto 50.

El Alajuelense, del entrenador Óscar Ramírez, marcó en una gran jugada individual de Hernández y defendió bien la victoria ante un Saprissa que lució desordenado y que abusó de los balones aéreos como herramienta para buscar el empate.

Con su victoria en el clásico, Alajuelense llegó a los mismos 10 puntos que el Saprissa, pero con un partido menos debido a que tiene pendiente un compromiso contra el Cartaginés, que acumula 8 unidades en la quinta casilla.

El Cartaginés, del entrenador argentino Andrés Carevic, no pudo vulnerar este domingo el cerrojo defensivo del Puntarenas, y empató en casa sin goles.

En otro partido de esta sexta fecha, el Sporting derrotó el pasado viernes por 2-0 a Guadalupe, mientras que el lunes se enfrentarán San Carlos y Pérez Zeledón.

El Apertura costarricense se compone de una primera fase de dos vueltas (18 rondas en total) de la cual, los cuatro primeros se clasifican a las semifinales. EFE