Palmeiras empata clásico y Grêmio frena al Flamengo

En el estadio Neo Química Arena del Corinthians y ante 43.316 espectadores, Vítor Roque (14’, de penal) puso en ventaja al Verdão, pero el Timão logró empatar minutos después gracias a un autogol del zaguero uruguayo Joaquín Piquerez (26’).

Con este resultado, Palmeiras sigue a cuatro puntos del Flamengo, que horas antes arrancó ganado en el estadio Maracaná con gol del uruguayo Giorgian De Arrascaeta (53’). En los minutos finales del encuentro, el arquero Tiago Volpi (85’, de penal) logró la igualdad para Grêmio.

* Resultados. Sábado: Ceará 0-Juventude 1; Botafogo 4-Bragantino 1; Cruzeiro 1- São Paulo 0.

Domingo: Santos 0- Fluminense 0; Flamengo 1- Grêmio 1; Vitória 1-Atlético Mineiro 0; Corinthians 1- Palmeiras 1; Mirassol 5- Bahía 1; Sport Recife- Vasco; Inter-Fortaleza.

* Posiciones: Flamengo 47 puntos, Cruzeiro 44, Palmeiras 43, Bahía 36, Botafogo 35, Mirassol 35, São Paulo 32, Bragantino 30, Fluminense 28, Ceará 26, Corinthians 26, Grêmio 25, Mineiro 24, Inter 24, Santos 22, Vitória 22, Juventude 21, Vasco 19, Fortaleza 15, Sport 10.

* Los paraguayos: Fueron titulares Gustavo Caballero (Santos, reemplazado a los 62’), Junior Alonso (Atl. Mineiro, amonestado) y Gustavo Gómez (Palmeiras, amonestado), Antonio Galeano (Ceará, sustituido a los 85’) y Damián Bobadilla (São Paulo, amonestado).

Ramón Sosa (Palmeiras) ingresó a los 75’. Entre los suplentes: Ángel Romero (Corinthians) y Mateo Gamarra (Cruzeiro). Están lesionados Fabián Balbuena y Mathías Villasanti (Grêmio).